Зеленият тероризъм над българите продължава

Всеки загинал в Кресненското дефиле лежи на съвестта на тези иначе „природолюбители“

Какъв беше терминът за действие спрямо група хора, което им отнема най-базовите нужди за оцеляване – въздух, вода, храна? А, да – „Престъпления срещу човечеството“ (умишлено причиняване на нечовешки условия на живот, вкл. лишаване от вода, храна и лекарства).

Aз съм от Плевен и знам много добре за какво говоря.

Проблемът не е от вчера – още през 80-те имаше режим на водата. Лятно време, ако живееш на по-висок етаж или около Панорамата, както ние - имахме вода само по два часа – посред нощ, когато всички други вече са напълнили кофите и налягането най-сетне стигаше и до нас. Тогава го приемахме като що-годе нормално – все пак имаше и режим на тока зимно време. Имаше някакво обективно извинение: държавата беше пред финансов колапс.

Днес обаче някой съзнателно спира справянето с този проблем. Резултатът? 400 000 души, обречени да живеят като в каменната ера – защото в 1/50 000 от територията на България „биоразнообразието“ било в опасност. (относно коментара на Борислав Сандов: Язовир Черни Осъм няма да се строи, мястото е в Натура – пречи на биоразнообразиет – б.ред.)

Това вече е тероризъм към българите. Стара планина все още е същата непреодолима стена, каквато е била по времето на Крум Страшни – щом падне сняг, държавата се разделя на две. 14 века и нито един тунел.

А магистрала Струма – или по-скоро липсата ѝ – убива хора през ден. Всеки загинал в Кресненското дефиле лежи на съвестта на тези иначе „природолюбители“.

Явно човешкият живот не влиза в графата „биоразнообразие“. Тази човеконенавистна политика трябва да престане. Всичко друго е просто мащабен провал на колективната ни интелигентност.

