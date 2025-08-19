Идеята да се ограничава разработката и производството на нови пластмаси е античовешка по същността си

Медиите са пълна със жалейки за провала на глобалните преговори за пластмасите. Давам само един пример: „Природата загуби поредния рунд в битката с пластмасата“

Изчетох няколко материала и разбирам, че „провалът“ се състоял в това, че някои държави - САЩ, Саудитска арабия, Кувейт и други големи производители на пластмаси - не се съгласили с идеята за налагането на глобални цели за намаляване на производството и употребата на пластмаси. Искали само по-адекватно управление по схемата „намали - използвай повторно - рециклирай - оползотворявай енергийно“, което не работело.

Не знам на кой свят живеят мераклиите за ограничаване на пластмасите, но в реалния производството и потреблението им растат главоломно и това не е случайно.

Хората асоциират пластмасите с опаковките, но те представляват само 44% от всичките им приложения. Пластмасите са едно от фундаменталните изобретения на човечеството, превърнало се в синоним на цивилизацията. Те са в основата на толкова много неща, които изключително подобряват ежедневния ни живот, че само изброяването на приложенията им би отнело страници писане.

Без уникалните свойства на пластмасите - алтернативите са много повече метали, стъкло, хартия, дървесина - на тази планета просто няма как да живеят 8 милиарда души. Като общи ползи за човечеството и краен ефект върху продължителността на живота ни, вероятно само синтезът на изкуствени торове надминава пластмасите.

Идеята да се ограничава разработката и производството на нови пластмаси е античовешка по същността си.

Такова е и всяко заглавие, което дава приоритет на „природата“ пред човека. Откакто съществува човешкият вид, природата има едно единствено занимание - да ни убие. Пластмасите са едно от най-силните ни оръжия в битката за оцеляване срещу заплахите - студ, жега, бедствия, хишници, комари, бактерии, вируси - на природата.