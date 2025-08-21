69% от украинците искат мирни преговори

Нали демокрацията е да чуеш гласа на народа и да го подкрепиш?!

Основният натиск върху Зеленски не идва от Тръмп, а от гласа на народа. Повече от три години след началото на войната, подкрепата на украинците за продължаване на войната „до победа“ достигна ново дъно. В последното проучване на Gallup в Украйна, проведено в началото на юли, 69% от украинците казват, че са за прекратяване на войната чрез преговори възможно най-скоро, в сравнение с 24%, които подкрепят продължаването на войната до победа.

Тенденцията бележи почти пълен обрат спрямо общественото мнение през 2022 г., когато 73% подкрепяха Украйна да се бори „до победа“, а 22% предпочитаха Украйна да търси преговори за прекратяване на конфликта възможно най-скоро.

Доналд Тръмп е наясно с тази украинска „вътрешна“ реалност, но и с другата „външна“ реалност. Срещата изведе на преден план практическите ограничения за продължаването на войната, които дълго време бяха табу, но вече не могат да бъдат игнорирани. Колкото и бавно да изглежда настъплението, Русия доминира на бойното поле от края на 2023 г., докато Украйна непрекъснато отслабва, въпреки че получава безпрецедентна западна подкрепа.

През пролетта на 2023 г. Жозеп Борел – предшественикът на върховния представител на ЕС по външната политика и политиката на сигурност Кая Калас – разцъфтяваше за това как тази война „трябва да бъде спечелена на бойното поле“. Срещу сила, многократно надвишаваща потенциала на Украйна.

Прекратяване на бойните действия, изисквано от Украйна и „коалицията на желаещите“, е нереалистично. В случая става дума не само за прекратяването на тази война, а за създаването на нова система за сигурност в Европа, която е адекватна на формиращия се нов многополюсен ред.

Всякакви аналози в случая с двете Кореи, с Косово или с Кипър, не върши работа.

Вероятно не само украинските, не само руските, но и българските граждани мислят само едно: КРАЙ НА ВОЙНАТА чрез преговори, а не нейното замразяване, и връщането на света към мирен труд и живот.

Разбираме че правителствените ветропоказатели още са на вълна „чакаме Брюксел“, но Вашингтон, Москва и Пекин, а и всички останали страни, със сигурност, ще подкрепят една мъжка постъпка на сегашния външен министър, който да каже ясно и гласно: „Подкрепяме незабавните мирни преговори и очакваме да се сложи край на войната!“.



