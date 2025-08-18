Идеологията на типичния български политик: „България трета!“

Автор: Проф. Боян Дуранкев
Като поука от Първата световна война Цар Борис III води политика на „лоялен съюзник, но не фанатичен“, опитвайки се да запази известна автономия.

Той действа като представител на чужди интереси на "Великите сили" и съюзи

България първа - но разумно, достойно и стратегически

Българският политик често действа като представител на външни интереси - първо на „Великите сили“, после на съюзите, и едва накрая, ако изобщо го мисли и приема като важно, на интересите на България. Това не е просто политическа тактика, а изглежда като устойчива и парадоксална идеология: „България трета!“.

Малко примери от историята.

По време на Първата световна война (1914–1918), България се ориентира към Централните сили, водени от „великата сила“ (тогава) Германия и съюзната Австро-Унгария. Причините за избора са свързани с търсене на реванш за загубите от Междусъюзническата война (1913 г.), особено територии като Македония, Добруджа и Тракия. Германия и Австро-Унгария съблазняват България, като ѝ обещават териториални придобивки, но само ако се включи на тяхна страна. Същевременно Великобритания, Франция и Русия не дават ясни гаранции за териториални компенсации. През октомври 1915 г., България официално влиза във войната на страната на Централните сили. В началото страната ни постига „видими“ военни успехи и териториални придобивки. В края на войната България е в национална катастрофа, губи територии, и подписаният Ньойския договор (1919 г.) поставя тежки условия за България. Това е първи исторически пример за логиката „България трета!“: първо се следва велика сила (Германия), после се подчинява на съюзническа логика (Централните сили), и едва накрая се мисли за националния интерес - който в крайна сметка е жертван.

Преди и по време на Втората световна война, България действително служи на интересите на нацистка Германия, макар и със специфични особености, които я отличават съществено от други съюзници. През март 1941 г. страната официално се присъединява към Тристранния пакт, ставайки съюзник на Германия, Италия и Япония. Това решение е взето от правителството на Богдан Филов, с подкрепата на цар Борис III, с цел да се избегне окупация и да се запази териториалната цялост на страната. България предоставя територията си за преминаване на германски войски към Гърция и Югославия. Малко по-късно България показва „зъби“ и обявява „символична“ война на САЩ и Великобритания на 13 декември 1941 г., след като Япония напада Пърл Харбър (на 7 декември) и САЩ влизат във Втората световна война. Това става под натиска на нацистка Германия, с която България вече е съюзник чрез Тристранния пакт. Обявяването на война е символичен акт, тъй като България не води реални бойни действия срещу САЩ или Великобритания. Същевременно едно умно решение на цар Борис III и правителството е да се запазят добри отношения със СССР, затова България не обявява война на Съветския съюз, въпреки натиска от Берлин. Но в края на краищата България се оказва в положение на враг на всички бъдещи велики сили - САЩ, Великобритания и СССР. След войната България е третирана като победена страна, въпреки че не е участвала активно на фронта срещу врага, принудена е да подпише Парижкия мирен договор (1947 г.), с тежки условия, включително териториални загуби и репарации. Това е още един пример за идеологията „България трета!“: първо се следва велика сила (Германия), после се изпълнява съюзническа логика (обявяване на война на САЩ и Великобритания) и едва накрая се мисли за националния интерес (напр. отказ от пращане на войски срещу СССР, защита на българските евреи) - който в случая е сериозно компрометиран. Но поуката от Първата световна война вече работи и цар Борис III води политика на „лоялен съюзник, но не фанатичен“, опитвайки се да запази известна автономия.

През периода на „реалния социализъм“ (1945-1989 г.) за България новата „велика сила“ СССР става „Големия брат“ с първостепенно идеологическо и икономическо влияние. В много случаи националният интерес на България е жертван в името на „социалистическата солидарност“, въпреки доста често успешното хитруване на Тодор Живков, умело „обработващ“ поредния съветски лидер (без Горбачов), на когото приема „напредничавите“ идеи.

След 1989 г. България попада в нови зависимости. По време на „Прехода“ в ролята на новия „Голям брат“ в сферата на сигурността и геополитиката влизат САЩ, от когото държавата се обучава на „пазарна икономика“ и „парламентарна демокрация“ - новата формула на успеха. Малко по-късно страната приема безусловно „евроатлантическите ценности“ и се вписва в структурите на НАТО и Европейския съюз, като пълното „вписване“ чрез членство в еврозоната ще се случи на 1.01.2026 г. По този начин НАТО и ЕС се превръщат във вторичен център, които диктуват геополитически, военни, икономически, социални и правни политики. Чрез тях България често следва указания, без да адаптира решенията към местния контекст. Сегашните примери за „България трета“ са многопосочни: във външната политика - позициониране по конфликти (напр. Украйна, Близкия изток) според съюзническите интереси и позицията на Брюксел; в икономиката - чрез приоритет на чужди инвеститори пред местния бизнес, в енергетиката – с решения, които обслужват геополитически интереси, но не са в полза на българския потребител.

Идеологията на типичния български политик – „България трета!“ остава страната в идеен вакуум - липсва ясно дефинирана национална идеология, политиците често действат като „представители“ на външни интереси, а не като защитници на българския суверенитет.

Но когато националният интерес постоянно остава на трето място, това води до загуба на стратегическа автономия, икономическа уязвимост и обществено недоверие. България не може да бъде първа в света, но може да бъде първа за себе си - чрез балансирана политика, самостоятелна визия и уважение към собствените си приоритети.

Истинската идеология на българския политик трябва да бъде: „България първа – но разумно, достойно и стратегически.“ Тази фраза може да бъде представена като противотежест на сегашната – не като лозунг, а като принцип на модерна, самоуверена и отговорна политика. Фразата „България първа – но разумно, достойно и стратегически“ може да се разтълкува като алтернатива на сляпото следване на външни сили, без да отрича нуждата от съюзи, партньорства и глобална ангажираност. Тя предлага балансиран модел на патриотизъм, който не е изолационистки, но и не е сервилен.

„България първа“ означава че националният интерес трябва да бъде водещ принцип в политиката, а решенията трябва да се оценяват първо през призмата на ползата за българското общество, икономика, култура и сигурност.

„…но разумно“ не означава агресивен национализъм или противопоставяне на света. а подразбира рационален подход, основан на факти, анализ и дългосрочна визия. България трябва да избира съюзи и позиции не по инерция, а по стратегическа целесъобразност.

„…достойно“ в смисъл че България трябва да отстоява интересите си с уважение към партньорите, но и със самоуважение, да не бъде „малък брат“, а равноправен участник в международните отношения. Да не се поддава на външен натиск без критична оценка.

„…и стратегически“. Всяко решение трябва да се вписва в дългосрочна национална стратегия, а не да бъде реакция на моментни събития; да се изгражда устойчива външна политика, която балансира между съюзи и суверенитет.

Тази нова фраза може да бъде представена като противотежест на „България трета!“ — не като лозунг, а като принцип на модерна, самоуверена и отговорна политика. Тя предлага път към нов политически реализъм, в който България не е просто последовател, а активен и мислещ участник в международната система.

P.S. Голямо бе изкушението да поставя като заглавие „България – четвърта!“, понеже основният контингент прехранващи се с „политика“ неизменно поставя на първо място дребния си личен (семеен, родов, местен, етнически и друг) интерес. Нашенските типични политици все правят прекрасни неща („най-добрата Конституция“, „най-доброто разделение на властите“, „най-добрата стратегическа ориентация“, от „млади и красиви“, „стари и патили“ и т.н.), но без да поемат отговорност за своите действия. И все са с кортежи, с огромна охрана, с прислужваща журналистика. И най-важното: след напускането на „властта“ те са се замогнали неимоверно – на фона на средния български гражданин, обогатили са и облажили са се от държавната каца, натъпкали са сметки в чужбина, обзавели са се с имения в САЩ, в Монако, в Швейцария и т.н., а най-скромните – само с имение в Халкидики. Нямат нищо общо с онези, които проляха младежката си кръв за „Чиста и свята република“. Оправданието че в ЕС „всеки прави така“, не струва пукната стотинка!

