Диспечери и пилоти в шок: Как едно от най-големите авиационни бедствия от десетилетия се размина на косъм

С дъжд, стичащ се по предното стъкло, капитан Камел и първият му офицер се мъчеха да видят брулената от вятъра писта в тъмното, докато управляваха своя Airbus на Nouvelair над Средиземно море, за да кацнат на летището в Ница в неделя.

Секунди преди да кацне обаче тунизийският екипаж видя друг Airbus A320 да се движи по асфалта пред тях. Те летяха към катастрофа и бяха на път да кацнат на грешната писта.

Спускайки се под 15 метра над пистата със скорост от 260 км/ч, пилотите вкараха пълна мощност и прекратиха кацането. Техният самолет, превозващ около 150 души на борда, прелетя покрай 12,5-метровата опашка на другия A320 на easyJet, също пълен с пътници, като го избегнаха на косъм.

В кулата на третото най-натоварено летище във Франция диспечерите са били в шок, каза техният шеф. Инцидентът доведе до три разследвания и разтревожи авиационния свят. Той също така предизвика критики от пилотите за необичайно взискателния визуален подход към крайбрежното летище, което е проектирано така, че да се избегне прелитането над разкошния курорт Антиб.

Тунизийският самолет се е изкачил, направил е кръг и в крайна сметка е кацнал на правилната, успоредна писта, 04 Left, но пилотите на easyJet са казали, че са били твърде обезпокоени, за да продължат, и полетът им, 24706 до Нант, е бил отменен. Капитанът е излязъл треперещ от пилотската кабина, за да каже на пътниците, че другият самолет ги е пропуснал само с три метра, а хората и в двата самолета след това разказаха своите версии на историята.

„Имахме пълния Монти - хората казваха Аллаху акбар, хората се молеха“, каза Джеймс Джонсън, бивш съветник на Даунинг стрийт на Тереза ​​Мей, който е бил в самолета на Nouvelair.

Според Уилям Ерард, пътник в самолета на easyJet, „кабината е тракала, багажните отделения над главите на пътниците са се тресяли“, докато тунизийският самолет е прелитал над тях. „Огромен шум изпълни кабината... на косъм избегнахме катастрофа.“

Френски представители предупредиха да не се приписва вината преждевременно, но заявиха, че тунизийските пилоти са идентифицирали погрешно дясната писта като лявата 04L. Тунизийската авиокомпания подчерта бурното време, като причина за случилото се, но не даде повече информация за инцидента. Местните медии твърдят, че е имало грешка в контролера и приветстваха уменията на капитана.

Пилоти, запознати с Ница, казаха, че са били налице всички предпоставки за неприятности. Диспечерите казали на пристигащите самолети да следват сложния извиващ се „заход Ривиера“, въпреки условията, които Никола Буле, ръководител на отдела за контрол на въздушното движение за Южна Франция, описа като „доста сложни, с бури, насочващи се към Антиб“.

Освен при лошо време, диспечерите в Ница не се препоръчва да използват директен заход със стандартна система за кацане по прибори (ILS) и, ако е възможно, да предпочитат този над водата, за да избегнат Антиб.

Филип Джоует, британски пилот, който често е летял до Ница, каза, че тунизийският самолет е трябвало да бъде на прецизната ILS, защото условията в неделя са били огромна предпоставка за объркването на пистите. Дълга, успоредна пътека за рулиране е допринесла за объркването, каза той.

„Тези хора не са били на ILS, защото не ви позволяват да го използвате, освен ако времето не е наистина лошо, тъй като това включва летене над много скъпи къщи“, каза той. „Те направиха грешка - но по-голямата грешка е, че французите са избрали да не използват прецизен заход, за да не разстроят някои скъпи играчи.“

Бен Уотс, британски пилот и инструктор, който лети до Ница, каза, че е трябвало да се използва прецизен подход, но подходът Ривиера е бил предпочетен, защото „Антиб е пълен с богати хора, които не харесват шума от самолетите“. Тунизийските пилоти са се сблъскали с голямо натоварване при ръчно управление на самолета си в бури, добави той в онлайн канала Mentour Pilot.

Петер Хьорнфелдт, капитан на авиокомпания и инструктор, каза, че инцидентът вероятно ще накара Ница да промени процедурите си за подход.

„Това ще бъде едно от онези разследвания, от които ще научим много“, каза той в същия канал.

Френски служители смятат инцидента за един от най-сериозните сред скорошните инциденти на летища по света, произтичащи от човешки фактор. Разследващи от Бюрото за разследване и анализ (BEA), отделът за авиационни инциденти, са интервюирали екипажите и авиодиспечерите и изучават записите от черните кутии на полетни регистратори и контролната кула, както и времето.

„Има много въпроси за разследващите относно това, което би могло да бъде едно от най-големите авиационни бедствия от десетилетия“, каза Хуан Браун, пилот на American Airlines и авиационен коментатор.