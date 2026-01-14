Дистанцията на времето задължава: Проф. Нина Дюлгерова с нова книга

Представянето на книгата на проф. д-р и.н. Нина Дюлгерова ще е днес от 18.30 ч. в Централния военен клуб в София

"Дистанцията на времето задължава" е името на новата книга на проф. д-р и.н. Нина Дюлгерова. В този сборник са включени статии и интервюта, публикувани във вестник "Труд" и в сайта Факти.бг в периода 2019-2025 г. Те са посветени на различни проблеми от геополитиката, геоенергетиката, до историята и политиката. Авторката пише увлекателно, в полемичен стил, като привежда аргументи от историята и актуалните международни събития.

Нина Дюлгерова е професор по международно право и международни отношения, доктор на науките в сферата на сигурността, доктор по нова и най-нова обща история. Тя е дългогодишен изследовател в областта на международните отношения в исторически и съвременен план, енергийната сигурност и процесите в широкия Черноморски регион.