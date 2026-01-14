Строят бункер за втори линеен ускорител и нов стационар във Варна

Община Варна тегли кредит за важен проект в Онкоболницата

Отчитат ръст на новорегистрираните пациенти

Община Варна планира да поеме дългосрочен дълг от близо 4,2 млн. евро, за да изгради бункер за втори линеен ускорител за Онкоболницата и двуетажен стационар с 19 стаи за пациенти на лъчелечение. Апаратът на стойност 3 млн. евро ще бъде предоставен безвъзмездно от МЗ чрез Механизма за възстановяване и устойчивост. Болницата ще вложи 64 423 евро собствени средства, а местната хазна – 613 550 евро. Останалата сума за реализация на проекта ще бъде набавена чрез заем от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, Регионалния фонд за градско развитие за Северна България, Банка ДСК или друга финансова институция, който ще се погасява за срок до 180 месеца.

За поемането на дълга е насрочено публично обсъждане на 19 януари. Новите обекти ще се реализират на два етапа до юли 2028 г. Първо ще бъде изграден бункерът, който трябва да е готов до май. След това ще бъде построен и стационарът от 1320 кв. м. Той ще реши проблема с липсата на леглова база за отделението по лъчетерапия. Сега то се помещава под наем в МЦ „Св. Анна“, което затруднява пациентите.

Новият линеен ускорител ще е напълно съвместим с наличния и ще има функция за радиохирургия. Иновативният метод дава възможност за прецизно облъчване малки по обем метастази и за прилагане на адаптивно лъчелечение при карциноми на ректума, белия дроб, маточната шийка, главата и шията.

Ефектите от проекта ще са няколко - намаляване на времето за облъчване на пациентите, ликвидиране на риска от спиране на лечението при повреда на първия ускорител, по-висока преживяемост на болните от Варна и Добрич и ръст на приходите по клинични пътеки, пише в обосновката на администрацията.

В нея се отчита, че през последните години новорегистрираните пациенти с онкологични диагнози с увеличават. За 2025 г. те са били 2654 души. Лъчелечение е било назначено на 623, а година по-рано броят им е бил 563.