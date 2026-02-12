До 18 февруари Андрей Гюров реди кабинет

Очаква се следващия четвъртък държавният глава да издаде укази за назначаване на служебно правителство и за насрочване на избори

Знакови са три министерски поста

Президентът Илияна Йотова връчва мандат на подуправителя на БНБ, номиниран за поста от ПП

Президентът Илияна Йотова номинира подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен премиер, който има една седмица до 18 февруари да избере министри и да върне мандата изпълнен. Очаква се следващия четвъртък държавният глава да издаде укази за назначаване на служебно правителство и за насрочване на избори.

Днес президентът Йотова ще приеме на “Дондуков” 2 Андрей Гюров и ще му връчи проучвателен мандат за съставяне на служебен кабинет. Гюров заяви своята готовност да бъде служебен премиер по време на консултациите при президента за съставяне на служебно правителство. Тогава той подчерта, че е готов да е служебен премиер “при ясни принципи и без скрити условия и че няма морални проблеми да приеме поста”.

Защо президентът Илияна Йотова е избрала Гюров се очаква да бъде съобщено днес. Предварителната информация е, че най-много от партиите, с които държавният глава проведе консултации, са посочили именно Гюров.

Още преди започването на консултации, се появи информация, че Гюров е водещ фаворит за служебен премиер, но веднага конституционалисти посочиха, че има неразрешен правен казус, свързан с него.

Гюров беше отстранен от ръководството на БНБ след като през 2024 г. Комисията за противодействие на корупцията обяви, че при него има несъвместимост с поста. Оттам мотивираха позицията си с участието на Гюров като съдружник в “Йонтех Инженеринг” ООД, както и във връзка с осъществяваната от него дейност като член на управителен орган на юридически лица с нестопанска цел: Сдружение “Балкански - Паница Институт за научни издирвания” и Сдружение “Голф-клуб Благоевград”. Управителният съвет гласува отстраняването му от поста на зам.-управител, но впоследствие Гюров обжалва пред Административния съд София-град.

Съдът прие, че решението на КПК е нищожно, тъй като тя не е конституирана съобразно установените в закона ред и условия и съответно е некомпетентен орган без възложен мандат. Освен това АССГ констатира и серия от процесуални нарушения, както и прие, че КПК въобще не е компетентна да се произнася за наличието на основания за освобождаване на член на УС на БНБ.

Това решение беше оспорено пред ВАС, който пък спря делото и изпрати казуса на Съда на ЕС в Люксембург. Оттам тепърва предстои да вземат решение по казуса с Гюров.

Знакови в служебния кабинет на Гюров са три министерски поста - на вътрешния, финансовия и на министъра на е-управлението. Вече се завъртяха няколко имена за вътрешен министър. На Бойко Рашков, презентиран лично от лидера на ПП Асен Василев, на Иван Демерджиев, който бе на този пост в служебния кабинет на Гълъб Донев, и на Емил Ганчев, който бе зам.-министър на вътрешните работи в правителството на Стефан Янев.

За финансов министър конкуренцията е между Росица Желева, която в няколко служебни кабинета заемаше този пост, и Ваня Стойнева - зам.-министър на финансите по времето, когато Асен Василев беше министър. Георги Тодоров засега е сочен за фаворит за поста министър на е-управлението, но се очаквало Божидар Божанов да препоръча друг експерт.

Андрей Гюров е роден на 31 декември 1975 г. в Гоце Делчев. От юли 2023 г. е подуправител на БНБ с ресор “Емисионно управление” и член на Управителния съвет на централната банка. Между ноември 2021 и юли 2023 г. е народен представител в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание от “Продължаваме промяната”, като в 47-ото НС е председател на парламентарната група на формацията. Гюров е доктор по икономика от Виенския университет (2005), като дисертацията му там е посветена на въвеждането на Базел II и отражението му върху средните банки. Дългогодишен преподавател е във Факултета по бизнес администрация на Американския университет в България, където води курсове по корпоративни финанси и управление на риска. Преподавал е и в Австрия и Италия. Професионалният му опит включва позиции в банковия сектор - директор “Контрол на кредитния риск” във Volksbank Group във Виена и кредитен анализатор в Harris Bank в Чикаго.