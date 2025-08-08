Д-р Ваня Митова, хирург-онколог: Минералните извори не са табу за онкоболните

Жените, лекувани за рак на гърдата, могат да плуват в море или басейн, след като раните им зараснат

При лимфедем пазете отеклата ръка от ухапване от насекоми

Лятото е сезонът на почивките. Независимо дали е море или планина, спа курорт или плаж, пациентите, които преминават в момента или са преминали вече лечение за рак на гърдата, трябва да бъдат предпазливи, но не и оставени вкъщи, далеч от всички забавления, близки и приятели, убедена е д-р Ваня Митова, хирург-онколог и началник на Отделението по хирургия на гърда и реконструктивна хирургия в УСБАЛ по онкология “Проф. Иван Черноземски”.

“Важно през лятото и особено при такива жени е да се използва слънцезащита, която да се употребява по правилния начин, съобразявайки се със състоянието, резултатите и последствията от лечението - казва д-р Митова. - Слънцезащитните продукти е необходимо да са с висок фактор (SPF), с широк спектър на действие, който предпазва кожата им от двата вида слънчеви лъчи, UVA и UVB. Добре е слънцезащитният продукт да бъде нанесен 15 до 30 минути преди да излезете на слънце, за да му позволите да се абсорбира в кожата. Освен това е важно да не се забравят някои зони на тялото като устни, клепачи и ушни миди, защото там също може да настъпи изгаряне.”

Добрата новина е, че пациентите, преминали през операция за рак на гърдата, могат да отидат на басейн или на море, след като раните от операцията зараснат, т. е. свалени са превръзката заедно с всички дренажи и конци.

“При пациентки, преминаващи или преминали химиотерапия, се намалява способността на имунната система да се бори с чужди агенти, което излага жените на по-висок риск от развитие на инфекции от бактерии във водата - предупреждава д-р Митова. - Лъчетерапията пък може да направи кожата по-чувствителна към препарати или химически вещества, намиращи се във водата в някои басейни, като например хлор, и да доведе до дразнене на облъчваното място. Ето защо преди плуване е добре пациентката да се е възстановила от терапията, независимо дали тя е медикаментозна или лъчетерапия, след което плуването е разрешено, дори в някои случаи и препоръчително. Ако то е на открито, задължително преди и след него е необходимо отново намазване със слънцезащитни продукти.”

Постоянно се обсъжда дали жените с рак на гърдата могат да посещават спа центрове и басейни с минерална вода. Еднозначен отговор на този въпрос няма.

“До неотдавна много лекари смятаха термалната вода за абсолютно противопоказание при пациенти с онкологични заболявания и това ограничение го препоръчваха за цял живот на своите пациенти - обяснява д-р Митова. - Същевременно обаче много термални спа центрове предлагат програми, част от които дори не питат посетителите си дали имат злокачествени заболявания. Всъщност приложението зависи от стадия на заболяването, етапа на провежданата терапия (т. е. преди, по време, скоро след или дълго след лечението) и придружаващите заболявания. Когато говорим за рак на гърдата обаче е важно каква е температурата на минералната вода, какво е минералното є съдържание и каква е продължителността на престой в термалните води.

Прекалено високата температура може да причини възпаление, особено скоро след проведена терапия (както лъчетерапия, така и химиотерапия). Друга важна особеност при жените с рак на гърдата, свързана с високотемпературната минерална вода е, че ръката от оперираната страна не трябва да бъде дълго време излагана на високи температури, дори и те да са от минерална вода. Освен това минералите в термалната вода, като например радон и радий, над определени нива на концентрация също могат да бъдат опасни при онкоболните. Подобна е ситуацията и с къпането на цялото тяло в минерални сернисти води, съдържащи 1 мг титруема сяра на литър или повече. Общото правило е да се пита задължително какво е минералното съдържание, преди жените с рак на гърдата да използват конкретни спа курорти и басейни, като се избягват продължителните високотемпературни спа процедури до около 5-ата година след лечението.”

При жените, които имат лимфедем след лечение за рак на гърдата, лятото може да се окаже по-рисков сезон, защото лимфният оток причинява разтягане на кожата и тя може да стане суха, лющеща се, податлива на инфекции и изгаряне. Задължително е носенето на широки дрехи с дълги ръкави в комбинация със слънцезащитен продукт, за да се предпази засегнатата област от слънцето. Трябва да се има предвид, че може да се изгори чрез компресионно облекло, особено синтетично. Изключително важно е и предпазването от ухапване от насекоми на засегнатата ръка, затова се препоръчва стриктно използване на репеленти.

Д-р Ваня Митова е създател на безплатното мобилно приложение BreastHelp, където жените с рак на гърдата могат да открият информация по много въпроси, включително как да се грижат за себе си през лятото.

“Именно заради многото въпроси и страхове, свързани с летния сезон и състоянието на жените с рак на гърдата, както и поради разминаване в мненията на лекарите, миналата година беше създадена отделна секция “Лято” в BreastHelp. Там жените абсолютно безплатно могат да получат много специализирана информация, която е основно практическа, така че да бъдат сигурни по време на лятната си отпуска или в ежедневието си.

Информацията в секция “Лято” е изцяло основана на доказателства и е подбрана така, че да избегнем спекулациите и неоснователните ограничения за жените. Сигурна съм, че това ще им осигури по-добро качество на живот, спокойствие и по-пълноценна ваканция. И като цяло бих посъветвала жените да черпят информация от достоверни литературни източници, а не от социални мрежи, други пациенти и т. н., защото не знаем компетентността на човека отсреща, неговото състояние, придружаващи заболявания. Това понякога може да се окаже опасно”, предупреждава д-р Митова.