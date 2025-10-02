Ерата на политически коректното лидерство приключва точно сега

Няма да има повече „месеци на идентичността“ и мъже в рокли

По разпореждане на президента Доналд Тръмп във военноморската база в Куонтико, щата Вирджиния бяха събрани всички американски генерали и адмирали на активна служба - близо 800 души. По-долу - акценти от речта на Военния секретар Пийт Хегсет, който очерта планове за пренасочване на военните сили на нацията към водене на война, а не към отбрана, включително нови стандарти за обучение и за попълване на личния състав:

От този момент нататък единствената мисия на възстановеното Министерство на войната е следната: водене на война. Подготовка за война и подготовка за победа. Безмилостно и безкомпромисно преследване на тази цел. Не защото искаме война. Никой тук не иска война. А защото обичаме мира.

Ерата на политически коректното, свръхчувствително лидерство от типа „да не нараним ничии чувства“ приключва точно сега на всяко ниво.

Няма да има повече „месеци на идентичността“, отдели за „разнообразие, равенство и приобщаване“, мъже в рокли, няма повече преклонение пред климатичните промени, няма повече разделение, разсейване или полови заблуди, няма повече боклуци.

Новото Златно правило на Министерството на войната е: отнасяй се към своята част така, както би искал да се отнасят към частта на собственото ти дете. Би ли искал той да служи с дебели, негодни или недостатъчно обучени войници, или рамо до рамо с хора, които не могат да покрият базовите стандарти, или в част, в която стандартите са занижени, за да могат определени типове войници да влязат, или в част, където лидерите са издигнати по причини, различни от заслуги, резултати и военни качества? Отговорът не е просто „не“, а „категорично не!“.

Честно казано, уморително е да гледаш бойни формирования - или каквито и да е формирования - и да виждаш дебели войници... Също така е абсолютно неприемливо да се виждат дебели генерали и адмирали по коридорите на Пентагона и начело на командвания в страната и по света. Това е лоша гледка и това не сме ние.

Повече никакви бради, дълга коса, фалшиво индивидуално изразяване. Нашата армия няма да е пълна с нордически езичници. Казано просто: ако не покриваш физическите стандарти за мъжко ниво в бойни позиции, не можеш да издържиш фитнес тест или не искаш да се бръснеш и да изглеждаш професионално - време е за нова позиция или за нова професия.

Да изискваш високи стандарти не е токсично. Да ги налагаш - също не е токсично.



*Oт Фейсбук