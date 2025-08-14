Ердоган заведе дело за клевета срещу лидера на опозицията

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заведе дело за клевета срещу лидера на най-голямата опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанската партия Йозгюр Йозел. Новината беше съобщена от адвоката на Ердоган Хюсеин Айдън в профила му в мрежата "Х", предаде БТА.

Съдебният риск е на стойност 1 милион турски лири или около 20 хиляди евро.

Делото е заради думи, изречени от Йозгюр Йозел на митинг в истанбулския квартал Байрампаша и негово изявление пред медиите след посещение на затвора в Силиври.

"Оттук нататък човек трябва да усеща вътрешен мир, преди да си легне и да заспи. Как можеш да си легнеш и да си кажеш: аз съм спокоен, имам съвест и мога да заспя? Общината, която е работила най-много с Азис Ихсан Акташ (строителен предприемач, участвал в търгове - бел. ред.), е Айдън, а след това Кютахя. Вие не закачате хората на Партията на справедливостта и развитието, а тези на Народнорепубликанската партия. Затова казват и на кмета на Айдън Йозлем Черичиоглу (която стана ясно, че напуска Народнорепубликанската партия и се влива в редиците на управляващата Партия на справедливостта и развитието - бел. ред.): работила си с Ихсан Акташ - или влизаш вътре (в затвора), или влизаш в партията. Черичиоглу казва, че е невинна. След като вътре има толкова много смели хора, Ердоган, който не притежава тази смелост, си играе с думите. Абе, ти беше изгонен с ритници на 31 март!“, са думите на Йозгюр Йозел, заради които е подаден съдебният иск.

Сезирана е и Главната прокуратура в Анкара за обида срещу президента.