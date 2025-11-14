ЕС въвежда ограничения върху износа на технологии с двойна употреба

Новият пакет за икономическа сигурност на Европейския съюз, който ще бъде представен в началото на декември, ще включва мерки за контрол върху износа, съобщи еврокомисарят по търговията Марош Шефчович, цитиран от Ройтерс.

Контролът ще засяга стоки с двойна употреба (артикули с гражданска и военна употреба, като например усъвършенствана електроника или софтуер), за да се предотврати попадането им в неподходящи ръце.

По думите на еврокомисаря подобни ограничения все по-често се използват като инструмент за геополитическо влияние, а целта на новия пакет е да засили устойчивостта на европейската икономика и да защити стратегическите интереси на Съюза в условията на засилена глобална конкуренция.

Шефчович заяви, че Европейският съюз ускорява сключването на споразумения за свободна търговия „с всички възможни партньори на всички континенти“. В тези споразумения ще бъдат включени ясни разпоредби относно критичните суровини, необходими за развитието на чувствителни технологии, като целта е да се разшири и диверсифицира подкрепата за европейската икономика.

По думите му целта е да се осигури диверсифициране на доставките, за да може Европа да намали зависимостта си от ограничен брой партньори и да засили стратегическата си позиция в глобалната икономика.

През юни Комисията обяви план за новата стратегия, в който разглежда серия от инструменти за противодействие на нарастващата готовност на Китай и Русия да използват търговията и контрола върху критичните вериги за доставки в своя геополитическа полза.

Пакетът за икономическа сигурност идва в момент, когато блокът се бори да се отърси от силната си зависимост от трети страни, които, както осъзна, биха могли да застрашат икономическата му сигурност, ако бъдат използвани като оръжие. Това стана особено належащо след борбата за намаляване на зависимостта от руската енергия след нахлуването на Москва в Украйна.