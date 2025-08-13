ЕС обмисля облекчаване на санкциите, ако Русия се съгласи на примирие

Европейските съюзници на Украйна обмислят постепенно облекчаване на санкциите срещу Русия, ако бъде постигнато пълно прекратяване на огъня, съобщи Sky News, позовавайки се на източници, близки до председателството на Съвета на ЕС.

Според тях, планът е санкциите да бъдат приложени отново, ако Москва наруши договореностите.

Европейците се надяват, че 15-дневно прекратяване на огъня може да бъде постигнато незабавно (санкциите ще продължат да бъдат в сила през този период от време), преди да бъде установена по-структурирана пауза в боевете в Украйна.

Отделно, източници от италианското правителство са заявили пред британското издание, че ще настояват Доналд Тръмп да включи Европа в дискусиите си с Владимир Путин за Украйна.

„Той иска от европейските страни да инвестират повече във военни разходи, така че ние трябва да участваме в тези решения“, обяснил италианският дипломат.

Италия ще подчертае необходимостта от ясни военни, икономически и политически гаранции за Украйна.