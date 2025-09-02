Желязков от Бургас: Приемаме не чужда, а общата европейска валута

Премиер и министри откриха в морския град разяснителна кампания за еврото

Премиерът Росен Желязков и министри откриха в Бургас разяснителната кампания за еврото, предаде кореспондентът на "Труд news" за региона.

Министър-председателят, Жечо Станков, Мирослав Боршош, Теменужка Петкова и Гроздан Караджов пристигнаха за събитието, което се проведе в Конгресния център на Морска гара.

Кметът на града Димитър Николов и областният управител Владимир Крумов посрещнаха пред залата официалните лица.

Присъстваха и почти всички кметове на общини в Бургаска област, общински съветници, финансисти, икономисти, представители на бизнеса, граждани. Дискусията започна в 10 ч. във вторник, 2 септември.

Събитието на практика е начало на цялостната кампания на кабинета за разясняване на всички детайли и отговор на всички въпроси по отношение на приемането на еврото на 1 януари 2026 г.

"В демокрацията най-дефицитен е въпросът на доверието. Когато то е така фундамвнтално атакувано, обществото не може да задейства имунната си система срещу предизвикателствата. Ние не приемаме чужда валута, а общата европейска. Тази на близо 400 милиона човека", каза премиерът Росен Желязков.

Министърът на финансите Теменужка Петкова обясни, че е постигната стратегическа цел за България след приемането в еврозоната.

"Членството ни вътре е гаранция за икономическа стабилност, повишаване на доходите. Това е прекрасна възможност да развием страната в посоката, в която искаме. за правителството ключов приоритет е еврото да се приеме плавно и да се избегнат рисковете. Гаранция за успеха ни е българските граждани да получат обективна информация по целия процес. Това е и целта на настоящата кампания. Затова тук са всички институции, които ще имат отношение към приемането на еврото", каза от трибуната тя.

Управителят на БНБ Димитър Радев заяви, че всички печелят от приемането на еврото по ред причини. По-добрата новина обаче е, че по думите му системата е напълно готова за приема на единната валута. Отсичанвто на българските евромонети вече е започнало, както и печатането на банкнотите.