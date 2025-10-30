Жители на кв. "Чайка" във Варна призоваха местната власт да не въвежда Зелена зона

Бурна дискусия прекрои дневния ред на заседанието на Общинския съвет във Варна, в съда вече валят жалби

Жители на варненския кв. „Чайка“ призоваха местната власт да не въвежда Зелена зона от 20 ноември. На старта на днешното заседание на Общинския съвет те препълниха зала „Пленарна“ и затова в разрез с правилника по предложение на „Възраждане“ дискусията с граждани бе изтеглена като първа точка.

Хората заявиха, че няма публично достъпни анализи за необходимостта от въвеждане на Зелена зона в „Чайка“, която е жилищен, а не централен квартал. Липсва и техническа готовност, разчертаните паркоместа са 2800, а правоимащите са над 10 000. Представители на инициативния комитет на засегнатите граждани упрекнаха администрацията в липса на диалог, въпреки че писмено нееднократно са депозирали мотивите си. Дадоха и примери със снимки, като в блок с 64 апартамента, пред който има едва 19 места за коли. Подкрепиха ги и от съседния кв. „Левски“.

Изпълняващият функцията кмет Павел Попов контрира, че решението на Общинския съвет е взето в предходния мандат през 2022 г. и за ремонт на уличната мрежа тогава е теглен заем от 12 млн. лв.

„Търсете отговорност от правилните хора. Ние трябва да върнем този дълг с приходи от Зелена зона, т.е. от вас. Така работят публичните финанси, парите не падат от небето, а идват от вашите данъци и такси. До 2025 г. е имало щафетна безотговорност, която аз реших да прекратя. Поискайте от Общинския съвет да отмени решението си от 2022 г.“, заяви Попов и получи възгласи „Оставка!“.

Зам.-кметът Илия Коев призова хората да са обективни. По думите му до момента са подадени над 1500 заявления за абонамент от живеещи в обхвата на Зелена зона и има подписки в подкрепа на бъдещия режим на платено паркиране.

„В другите подзони проблем няма, но в „Чайка“ районният кмет липсва. Не е говорено с хората, не са отстранени редица дефекти и затова в квартала не е удачно зоната да се въвежда в този вид. Тя не е касичка, а начин за регулиране на проблема с паркирането“, каза Иван Портних от ГЕРБ. След въпрос на Павел Раличков от БСП от администрацията уточниха, че в квартала има 4 подходящи места за подземни буферни паркинги, но изграждането им би струвало много пари и таксите за ползването им биха били по-скъпи от тези в Зелена зона. В „Чайка“ има вариант за увеличаване на надземните паркоместа с близо 300, обясни зам.-кметът Пламен Китипов.

Бурната дискусия продължи до обяд и приключи без конкретно решение. Недоволните предупредиха, че ще поведат съдебна битка за правата си. Часове по-късно от Варненския административен съд съобщиха, че вече са заведени 7 дела срещу въвеждането на Зелена зона. Четири от тях са били прекратени, тъй като оспорват предварителното изпълнение на заповедта, а такова искане може да се разглежда само в рамките на основно производство по оспорване на административния акт. Други три пряко оспорват издадената на 20 октомври заповед за въвеждане на зоната, а в последната е комплексна - в нея се иска отмяна на заповедта и спиране на изпълнението й. По три от тези жалби са дадени указания за отстраняване на процесуални нередности, информираха от съда.



