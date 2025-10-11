Загорчич приключи със Славия, "белите" взимат треньор от "Надежда"

Златомир Загорчич вече не е треньор на Славия. Специалистът се разделя с "белите" след месеци на обтегнати отношения с президента Венцеслав Стефанов.

Мястото му на стадион "Александър Шаламанов" заема Радко Достанич, който досега бе със статут на директор на школата на Локомотив (София). 65-годишният специалист се завръща в "Овча Купел", където има два периода - първият е от сезон 2003/04, а вторият от 2006 година.

За последно Достанич води за кратко "железничарите" в края на миналата кампания, когато временно пое функциите след раздялата с Антон Велков.

За Загорчич това бе трети престой в Славия. С него си тръгва и Мартин Кучев, а със статут на асистент на Достанич ще бъде Юлиан Петков. Очаква се новият щаб да води първата тренировка на "белите" за новата седмица, която е в понеделник.