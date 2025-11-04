Задържаха под стража рецидивист за изнудване и дрога

Заплашил младеж с въздушен пистолет, за да му даде 300 лв.

Мъж на 42 години от Русе бе задържан под стража от Варненския окръжен съд по обвинение за изнудване и държане на наркотици.

На 30 октомври след запознанство в интернет, обвиняемият си уредил среща с млад варненец. Заплашил го с въздушен пистолет и го принудил да изтегли от банкомат 300 лв. Прибрал парите и си тръгнал. Потърпевшият подал сигнал в полицията и престъпникът бързо бил заловен. При ареста у него били открити дози марихуана, метамфетамин и екстази.

Според обвинението русенецът е извършил изнудването в условията на опасен рецидив. Той е криминално проявен и многократно осъждан за различни престъпления.

Определението на окръжните магистрати подлежи на обжалване пред Варненския апелативен съд.