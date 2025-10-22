Заплашиха пенсионерка, че ще извадят бъбреците ѝ, ако не даде всичкото си злато

Софийска районна прокуратура предаде на съд 65-годишен мъж за нагла измама на възрастна жена.

На 16.08.2024 г. в гр. София обвиняемият С.М. в съучастие с неустановени лица е подържал в заблуждение 75-годишната Е.С. с цел да набави за себе си и за другиго облага.

Неустановено лице се е обадило на възрастната жена и ѝ казало, че ако не му предаде всичкото си злато, ще я убият и ще извадят бъбреците ѝ.

След това друго лице ѝ звъннало и казало, че е полицай и че от полицията я пазят, както и че трябва да събере всичко ценно от дома си - злато и пари, за да не ѝ го вземат престъпниците.

Е.С. отишла на посочения адрес, където трябвало да я посрещне мъж, който да ѝ каже парола. Жената отишла на уговореното място, там С.М. ѝ казал паролата, след което тя му предала бижута на стойност 4844,86 лева и сумата от 18 000 лв.

На 11.09.2024 г. в гр. София неустановено лице се обадило на Е.С. и ѝ казало, че има корумпирани служители в банката и тя трябва да изтегли всички налични спестявания, ако не иска да ги загуби.

Жената направила това, което ѝ било казано и отново отишла на посочения адрес, който бил същият като предишния път. На мястото на срещата С.М. казал на пострадалата новата парола и тя му предала спестяванията си - сумата от 5949, 43 лв.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.209, ал. 1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал. 4, вр ал. 1 от НК. В хода на разследването са разпитани свидетели и са извършени експертизи.

Наблюдаващ прокурор е внесъл в съда обвинителен акт срещу С.М. Към момента обвиняемият е с наложена мярка „задържане под стража“.

Предстои делото срещу мъжа да започне в Софийски районен съд.