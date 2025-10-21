Прокурор Ангел Кънев: Нападението срещу Иво Илиев е било с цел убийство

Още по темата: Правосъдният министър разпореди охрана на семейството на нападнатия прокурор Иво Илиев 21.10.2025 14:16

Това е посегателство над държавността и не е изолиран случай

Заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев съобщи, че нападението срещу прокурора Иво Илиев е било с цел убийство. Инцидентът се случи в понеделник вечерта, когато Илиев беше атакуван с чук пред дома си. Коментарите на Кънев бяха направени в Хасково, където той бе по служебен ангажимент, свързан със съдебно дело.

„Иво Илиев се намира в изключително тежко състояние в болница. Нападнат е подло и брутално – човек, който е баща, син, съпруг. Посегателството е с цел да бъде умъртвен и вероятно е свързано с професионалната му дейност, защото не ми прилича на спор за паркомясто“, заяви Кънев.

Той подчерта, че разследването се извършва усилено от полицията и прокуратурата, за да се установи механизма на престъплението.

„Това е посегателство над държавността и не е изолиран случай. Означава, че никой от нас не може да бъде спокоен в такава държава“, допълни заместник-градският прокурор.

По повод днешното решение на министъра на правосъдието Георги Георгиев семейството на прокурор Илиев да бъде поставено под охрана, а в болницата, където се намира потърпевшият, да бъде разкрит охранителен пост, Кънев потвърди, че това е адекватна мярка.