Тежка катастрофа край Стрелча, има загинал и ранени

Причините за катастрофата се изясняват

39-годишен мъж от Стрелча загина при тежка катастрофа между два автомобила на пътя между Стрелча и село Кръстевич, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден около 12:20 часа, а ударът е станал между лек автомобил и лекотоварно превозно средство.

На място е починал водачът на лекия автомобил, докато неговият 37-годишен спътник от същия град е транспортиран в болницата в Панагюрище. Там е настанен и 19-годишният водач на лекотоварното превозно средство от Пловдив, който също е пострадал.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението по третокласния път Стрелча – Кръстевич остава ограничено при 39-ия километър в района на Стрелча заради оглед на местопроизшествието.

На място работят екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Причините за катастрофата се изясняват в рамките на образуваното досъдебно производство.