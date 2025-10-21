Тройното убийство в с. Люляково: Откриха бащата на убиеца

Още по темата: Тройният убиец от Люляково имал психически отклонения, вероятно е убил и баща си 21.10.2025 11:18

Бащата на 25-годишния Фахри Мустафа, който тази нощ застреля майка си, сестра си и леля си в руенското село Люляково, вече е открит и разпитан от органите на реда, пише 24 часа. 48-годишният Селим Мустафа е бил в шок от случилото се и не е можел да повярва, че синът му е извършил тройното убийство.

Разследващите уточниха, че ловната пушка, с която са убити трите жертви, е незаконна. Все още предстои да се установи точният калибър на патроните, който ще стане ясен след аутопсията на телата, открити обгорели в дома.

Бащата и синът имали съдебна забрана да доближават семейството поради системно домашно насилие. Това е била причината двамата да живеят в отделна постройка в края на селото.

Фахри Мустафа, на 25 години, нахлул в дома на родителите си малко след 4 часа сутринта и застрелял майка си, леля си и 13-годишната си сестра. Той стрелял и по 7-годишното си братче, но детето успяло да избяга и да потърси помощ при съседи.

Разследването продължава, а властите продължават да изясняват обстоятелствата около трагичния инцидент.