След убийството в столичен мол: МВР ще засили полицейското присъствие (ВИДЕО)

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов обяви, че МВР ще увеличи полицейското присъствие в големите търговски центрове в София. Решението бе взето след среща с ръководствата на моловете, като целта е да се предотвратят инциденти и да се гарантира безопасността на посетителите.

"Трябва да си говорим за това какво се случва в семействата. Фокусът трябва да е върху това как си възпитаваме децата, знаем ли ги къде са. Семейството и училището са в основата. Какво правят деца с хладни оръжия в мола и в училище", каза ресорният министър.

По думите му МВР може и трябва да осигури присъствие на полицаи в търговските обекти в страната, особено в следващите месеци, когато пазаруването преди Коледа ще е по-интензивно.

"Разбрахме се с мениджмънта на търговските обекти, че ще продължи да инвестира в охрана и технологии", посочи Митов. Той подчерта, че разговорите ще продължат. "МВР трябва да е и на улицата. Не можем да изоставил пътя и да тръгнем по моловете все пак", обобщи министърът.

Припомняме ви, че на 19 октомври 15-годишно момче почина, след като беше смъртоносно намушкано с нож в столичен търговски център от друг непълнолетен. На 14 октомври пък 49-годишен мъж беше задържан, след като размахал мачете в друг мол в София.