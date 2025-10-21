Правосъдният министър разпореди охрана на семейството на нападнатия прокурор Иво Илиев

Още по темата: Пребиха с чук бившия зам.-градски прокурор на София Иво Илиев 21.10.2025 12:09

Искането беше подадено днес до мен и до градския прокурор на София

Семейството на прокурор Иво Илиев от днес се охранява от служители на Главна дирекция „Охрана“ към Министерство на правосъдието по мое разпореждане. Това обяви ресорният министър Георги Георгиев в социалните мрежи.

"Охранителен пост разкриваме и в лечебното заведение, в което е настанен прокурор Илиев. Разговарях със съпругата му за организацията на мерките за сигурност, които предприемаме", допълни той.

По думите му СДВР работи по разследването на побоя и установяване на извършителя.

"Със заповед за незабавна охрана организираме защитата на още един магистрат, работил с прокурор Илиев. Искането беше подадено днес до мен и до градския прокурор на София.

Прокурор Иво Илиев е бил охраняван от главна дирекция „Охрана“ през 2024 г. във връзка с получени заплахи, като охраната му тогава е била свалена по негово искане", завършва министърът.