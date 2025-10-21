15-годишен намушка дете на 12 г. в столично училище

12-годишно дете е намушкано в 94 СУ "Димитър Страшимиров" в ромския квартал "Христо Ботев" в София. Задържан е 15-годишен, намерен е и ножът, с който е извършено посегателството, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден в 10.00 ч. днес, 21 октомври.

Пострадалото дете е ранено в областта на рамото. Към мястото веднага бил изпратен екип на Спешна помощ, който откарал момчето в "Пирогов".

Свидетели разказаха, че всичко се случило на игра и двамата замесени били приятели. По техни думи 15-годишният извадил нож, играл си с него и случайно ранил 12-годишния си приятел.

Родителите на децата незабавно са уведомени за инцидента. В училището има засилено полицейско присъствие.