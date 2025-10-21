Пиян бургазлия падна от тротинетка

Пиян бургазлия е паднал от тротинетката си в жк "Меден рудник".

Мъжът е на 49 години, загубил контрол над елекримеското превозно средство, и изхвърчал на пътното платно.

Пристигналите на мястото полицаи са го тествали за употреба на алкохол, и дрегерът е отчел 2, 40 промила.

Прегледан е от медицински екип на болница «Сърце и мозък», като е констатирано, че е с контузия на главата, без опасност за живота.

Бургазлията е отказал е хоспитализация и е освободен за домашно лечение, съобщиха от ОД на МВР.