Брифинг на СДВР за инцидента с намушканото 12-годишно дете: Работи се по всички версии (ВИДЕО)

Пострадалото 12-годишно дете е транспортирано до „Пирогов“, където му е оказана медицинска помощ, съобщиха на брифинг от СДВР. От там уточниха, че състоянието му е стабилно.

"В рамките на минути е установено лицето, извършило нападението или инцидента - все още не можем да кажем със сигурност дали е имало умисъл или по-скоро се касае за инцидент в самото училище. Текат процесуални действия. Работи се по всякакви версии, включително с умисъл, включително без", обясни Александър Нецов - началник сектор "Противодействие на криминалната престъпност" към Първо РУ.

От полицията допълниха, че все още не е ясно откъде детето е взело ножа.

"Както каза и министърът на вътрешните работи в един друг брифинг, София действително е спокоен град, особено в това отношение. Нямаме данни за ръст на детската престъпност", уточни Стефан Попов, началник на сектор „Детска престъпност“.

По думите му, предметът, с който е извършено нараняването, не е бил в сградата на училището, а в двора.