Спипаха варненски крадци в крачка

Двама мъже на възраст 55 години са заловени, непосредствено след като извършили взломна кражба в търговски обект в централната част на Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Пет минути след полунощ във вторник извършителите нахлули в магазина, а на излизане били изненадани от униформени.

При обиск у тях били открити голяма сума пари, инструменти за взлом, златни накити и мобилни телефони.

Мъжете са в ареста за 24 часа. Те са с множество криминални регистрации и присъди.

Единият е престъпвал закона и в други европейски държави. Срещу двамата е образувано досъдебно производство за кражба, което е докладвано на прокуратурата.

За деянието законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 10 години.