Не банализирайте тези понятия!

След като едно от радикалните политически малцинства изпразни от смислено съдържание рутинни понятия на демократичното управление като „реформи“ и „промяна“, и ги превърна в банални партийни клишета, които вече предизвикват отвращение у голяма част от обществото, сега очевидно в отчаян опит да бъдат оправдани и прикрити тежките корупционни скандали, в които това малцинство затъна, се започва злоупотреба с понятията „диктатура“ и „авторитаризъм“.

Но ако на „промяна“ и „реформа“ може да се придава доста амбивалентен и широк смисъл, в това число и чисто белетристичен, то „диктатура“ и „авторитаризъм“ имат прецизно изяснено и уточнено в конституционната и политическа теория значение и правно-политически белези. Това се отнася, включително и до някои опити в съвременната теория да бъдат интегрирани понятия като „електорален авторитаризъм“.

Тези понятия не са нито свободна белетристика, нито „всеки сам си преценя“, нито „аз не разбирам, ама имам лично мнение“. В този смисъл безразборната им употреба в оценъчни съждения за актуалната политическа ситуация у нас, са не само необосновани и несъстоятелни. Те са неинтелигентни, невежествени и дори опасни, защото сеят лъжливи представи и заблуди в контекста на и без това ниската политическа и демократична обществена култура в България. Не банализирайте тези понятия!