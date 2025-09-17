Затварят за два месеца част от ключов булевард във Варна

Поредно предизвикателство ще преживеят през следващите 2 месеца жителите на варненския кв. “Виница” и зоните на север от града. Заради водния цикъл от днес ще бъде затворен участък от бул. “Осми Приморски полк” между улиците “Арх. Манол Йорданов” и “Катя Чукова”.

Променят се маршрутите на автобусите 29, 30, 31 и 31А, открива се и временна линия на 31 - от разклона за “Виница” до сп. “Дом майка и дете”.

За колите има алтернативни трасета, само едно от които е добра проводимост - пътят Варна-Златни пясъци. Другите са през улиците “Манол Йорданов”, “30-та” и “Св. св. Константин и Елена”. Това вещае големи пътни тапи в пиковите часове, каквито имаше и миналата година заради затварянето на едното платно на бул. “Княз Борис I”.

Наетите от ВиК изпълнители още не са възстановили и част от малките улици в засегнатите зони, а в други още се копае. От общината увериха, че живеещите в затворения от днес участък ще имат достъп до имотите си, както и автомобилите със специален режим на движение.