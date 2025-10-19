Затварят най-известното кафене в Испания, посрещало Пикасо, Хемингуей и София Лорен

След 137 години в бизнеса

Най-известното кафене в Испания затваря. През дългата си история то е посрещало едни от най-известните световни личности - от Пабло Пикасо до София Лорен и Ърнест Хемингуей.

Сега, след 137 години в бизнеса, мадридското Gran Café de Gijón ("Гранд Кафе де Хихон") спира работа, пише Bild.

Това старо кафене е много повече от просто място с чаши, маси и щанд: то е място на изкуството, литературата и политиката. Всеки, който е прекрачвал прага, се е чувствал сякаш е в друг свят. В него са седели писатели, художници, политици, философи, бикоборци, холивудски звезди и разбира се туристи.

Сред посетителите са били Салвадор Дали, Пабло Пикасо, София Лорен, Ърнест Хемингуей и Бърт Ланкастър.

Кафенето отваря врати през 1888 г. като класическо градско заведение - с мраморни маси, огледала и червени кадифени завеси. По-късно, след като е трансформирано в скромно кафене, особено след Испанската гражданска война, то се превръща в място за срещи на видни писатели и художници. Историческият му интериор, с уютната си, кадифена, винтидж атмосфера, е запазен и до днес.

Кафе Хихон е било сцена на смях, спорове и сълзи. Случвали са се дори трагедии: според медийни съобщения, преди около 40 години луд се е опитал да подпали това легендарно заведение с бензин, но е бил неутрализиран навреме и предаден на полицията.

Сега тази епоха е приключила. Майорската верига кафенета Cappuccino е закупила заведението и поема управлението му. Планирано е то да отвори отново в началото на 2026 г., но под ново име. Помещението ще бъде реновирано и модернизирано, въпреки че новите собственици обещават да запазят духа и наследството на легендарното кафене.