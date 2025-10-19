Юлиан Костов ще лови умници

Холивудският актьор и търсач на таланти е водещ на новото куиз шоу “The Floor”

Премиерата се очаква в началото на 2026 г.

Най-успелият българин в Холивуд - актьорът, режисьор, сценарист, търсач на таланти и бивш професионален плувец Юлиан Костов - започна снимки в Нидерландия като водещ на най-новото куиз шоу “The Floor” (“Подът”). То ще се излъчи по Нова тв в началото на 2026 г.

Много е вероятно състезанието да заеме същия часови пояс като този на конкурентното предаване “Стани богат” по бТВ, което означава, че зрителите ще трябва да въртят от канал на канал или да гледат повторенията, ако държат да научат отговорите на задаваните въпроси. В “The Floor” 100 участници ще отговарят на въпроси и, ако познаят, ще завземат територия върху светещия под. Ако сгрешат, отпадат от играта.

Досега Юлиан Костов освен като актьор, се изявяваше и като търсач и мениджър на таланти, а сега ще “лови” умници, шегуват се в социалните мрежи. Известен е фактът, че именно той покани Мария Бакалова на кастинг зад Океана и є отвори вратите към Меката на киното - Холивуд. Продуцентската компания на Костов Jupiter Lights Productions, базирана в България, представлява българската актриса в Обединеното кралство. Двамата с Бакалова са съоснователи на продуцентската компания Five Oceans, която води работилници по актьорско майсторство. Дебютният продуцентски проект на двамата актьори - черната комедия “Триумф” за загадката около Царичинската дупка, беше българското предложение за “Оскар” тази година.

Самият Юлиан Костов е известен повече с ролите си в чужди продукции, отколкото в наши. Той е познат на феновете на HBO в България с ролите си в “Подстанция Темпъл”, “Централа Берлин” и “Аз, вещицата”, а на тези на “Нетфликс” - от фентъзи сериала “Сянка и кост”. В началото на тази година актьорът се появи в третия сезон на хитовия сериал-сатира “Белият лотос”, след като от продукцията прекратиха договора на сръбския актьор Милош Бикович заради проруските му симпатии. Тази година Костов изкачи още едно стъпало в професионалната си кариера - стъпи на театрална сцена в Лондон с английски мюзикъл. Впрочем актьорът откри у себе си и музикални заложби. Той вече има записани няколко парчета, едно от които е с Павката - Павел Николов, в момента водещ на “Игри на волята”.

Костов е на 36 години, роден е във Варна и е завършил езикова гимназия. Като ученик печели над 60 медала като плувец, десетократен републикански шампион е в различни възрастови групи. На 12 г. става шампион по петобой,, а през 2008 г. става Майстор на спорта по плуване. След гимназията бъдещият актьор следва международен бизнес в Нидерландия. След две години решава да се премести във Великобритания и да се занимава с актьорско майсторство. Учи в Университета на Уелс в Кардиф, за да завърши бакалавърската си степен по бизнес. През 2011 г. е приет в националния младежки театър на Великобритания, откъдето тръгва актьорската му кариера.