Краси Аврамов: Автомати „Калашников“ ще гърмят на концерта ми в НДК

Човекът глас превръща оръжията в музикални инструменти

Краси Аврамов е утвърдено име на музикалната сцена още от 90-те години на миналия век, когато специално място на нея му отрежда неговият изключително рядко срещан и необикновено висок глас. Благодарение на него той мигновено се превръща в истинска сензация, която няма аналог сред родните изпълнители. В момента Човекът глас е в трескава подготовка на своя спектакъл “Красимир Аврамов - Вдъхновението Попопера”. Той ще се състой на 29 ноември в Зала 1 на НДК и в него ще вземат участие над 100 български и чужди изпълнители.

От години НДК е средище за културни събития. За последно Краси Аврамов стъпва на тази сцена през 1998 г. под режисурата на Хачо Бояджиев, когато се сбогува с публиката си, преди да замине за Щатите. Решава да напусне родината си, тъй като мечтите му са прекалено големи да се поберат в пределите є. Захвърляйки всичките си постижения, той се впуска в преследване на най-смелите си копнежи, отвели го в Америка. Там талантът му не остава незабелязан. След по-малко от десетилетие, прекарано в Лос Анджелис, името му се озовава по всички таблоиди, а концертът в прочутия “Kodak Theatre”, днес вече преименуван на “Dolby Theatre”, се превръща в истински феномен.

Но въпреки успеха си зад океана, Краси решава да се завърне в България и вече 10 години пътува из страната и прави големи спектакли в амфитеатри и спортни зали. “Не се задоволявам с малки неща, винаги искам да бъде грандиозно, за да се даде възможност на стотиците музиканти, които са с мен на сцената да покажат невероятния си талант”, обяснява Аврамов. Преди войната той изнася пет импозантни спектакъла в Русия. Всъщност изявите му в чужбина са много повече от тези у нас. Затова сега изпълнителят е решил да зарадва родната публика с ексклузивен концерт в София.

В концертите на Краси Аврамов участват много световни звезди.

Само за читателите на вестник “Труд” Краси разкри, че на една сцена с него ще излязат световната цигуларка Карън Бригс, Симфоничният оркестър на БНР, Балетът на Националния Музикален Театър “Стефан Македонски, Калин Жечев - Бенд, Трио “Тринити”, квартет “Славей”, Вокална Студиа “Дъга”, рапарът 100 КИЛА, обоиста Вълчан Вълчанов - Чани и др. “Продукцията е изключителна. Всеки един от нас е вложил страшно много любов в този спектакъл и съм убеден, че публиката ще се попоти в море от емоции”, обещава изпълнителят.

Човекът глас е известен с това, че през 98-а успява да надпее изстрелите от автомат “Калашников” в Античния театър на Пловдив. Явно си е наумил да докаже, че все още може. Сега Аврамов отново вкарва оръжията в ролята на музикални инструменти, а целта му е да каже “Не” на агресия. Песента се казва “Лудостта на величията” и всеки изстрел е разписан по ноти. “Представете си 20 души на сцената с автомати под диригентството на Добромир Кисьов и в съпровод на симфоничния оркестър. Усещането ще бъде невероятно, защото знаем с какво се свързват оръжията. Но когато те са преплетени с красива и чувствена музика, това докосва душата и те кара да настръхнеш”, обяснява Краси.

Живеем в изключително тежки времена и според изпълнителят единственото ни спасение са музиката, спортът и изкуствата. Самият Аврамов признава, че постоянно минава през проблемни периоди и в любовта, и в кариерата. Преживява ги трудно, защото се определя като много емоционален човек. “Не съм посредствен и елементарен, нито в емоциите, нито в любовта си. Силно вярвам в Бог и знам, че всичко което правя е с неговата подкрепа и закрила. Нямам страх от нищо”, категоричен е певецът.

И макар у нас да е разпространено мнението, че се слуша предимно чалга, Аврамов не е съгласен и дава за пример холандският цигулар Андре Рийо, които идва у нас почти всяка година и винаги концертите му се радват на голяма посещаемост. Краси е убеден, че това което той прави заедно със своя екип по нищо не отстъпва по сила и качество на чуждите изпълнители. “Нашето шоу е в пъти по-добро, но музиката ни е просто недооценена, само защото е българска. В чужбина когато представяме този спектакъл, хората се радват и ни оценяват. Иска ми се да бъдем гордост за България, защото нашите музиканти също могат, нашите песни също са уникални и качествени”, казва Човекът глас. Доказателство за думите му е фактът, че неговият спектакъл е излъчен по националната телевизия на Армения, а в момента се водят преговори за турне там. Има участия дори в далечна Япония.

Въпреки успеха си у нас и в чужбина Краси Аврамов от години е обект на злостни нападки, негативни коментари и заядливи постове. Певецът обаче отдавна не обръща внимание на злобата и завистта насочени към него. Напротив, казва, че именно негативните неща са тези, които го бутат напред. Признава, че не е безгрешен, но не спира да работи и да се доказва. “Аз съм артист и ако съм обичан на 100% значи съм посредствен. Ако предизвиквам злоба и негативизъм, значи съм на прав път”, разсъждава музикантът.

Той е убеден, че хората не са глупави и вече са изморени от скандалното, от евтиното, от жълтото, от агресията и имат нужда от красота, любов и положителни емоции, които той се стреми да дава на почитателите си чрез своите изпълнения. А нещото, което му дава сила и го мотивира да върви напред са неговите приятели. Има такива по целия свят. Обича да ги кани на гости и да им приготвя вкусни български гозби. В момента певецът си строи къща и обещава в нея да има място за още повече верни другари и за кучето му, разбира се. А защо не и за голямата любов! Макар от скоро сърцето му да е свободно, Краси Аврамов не спира да търси любовта, защото по думите му, тя е неговото основно вдъхновение.