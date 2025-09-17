Защо е страшна женската интуиция?

Сутринта правя гимнастика, навеждам се и допирам пода с длани. Жена ми излиза от банята и казва:

- Не трябва чак да се кланяш, кажи просто “Добро утро!”.

***

- Тате, какво е Парламент?

- Това, сине, е специална сграда, в която престъпниците са защитени от закона!

***

- Мамо, може ли с Ирина вече да почнем да правим секс?

- Не.

- Е-е, защо бе, мамо?

- Галина, бях достатъчно ясна - не!

***

Евреин умира и роднините отварят завещанието му.

Вътре пише:

“На дъщеря си Сара оставям 100 000 и къщата. На внучката си Ребека - двеста хиляди и вилата. А на зет си Виктор, който искаше да го спомена в завещанието - здрасти, Вики!”

***

Гарабед го хванали в полицията и го разпитват:

- Как се казваш?

- Гарабед.

- Къде живееш?

- На “Комсомолска” 33.

- Лъжеш! - И бой, бой! И го хвърлили в мазето.

На другия ден пак:

- Как се казваш?!

- Гарабед!

- Къде живееш?

- Ами, на “Комсомолска” 33.

- Лъжеш бе! - И пак - бой, бой! На другия ден:

- Как се казваш ти, бе?!

- Г- гарабед...

- Къде живееш?

- Н-на “Комсомолска” 33...

- Лъжеш!!! - Набили го за последно и го пуснали.

Прибира се той, а пред вратата Киркор:

- Гарабед, ще черпиш! Три дни идва полицията да те търси, питат дали тук живее Гарабед, а аз казвам, че тук такъв човек не живее.

***

Женската интуиция е страшно нещо. Вчера ми падна батерията на телефона, звъннах на жена ми от телефона на свой приятел, да и кажа, че ще закъснея. А тя вдигна с думите:

- Кажи, ненаситни ми жребецо!

Та се чудя, как ме усети, че съм аз!?

***

Майка чисти и подрежда стаята на 12-годишния си син, когато внезапно открива две злостни садомазо видеокасети. Отива разтревожена при бащата и казва:

- Виж синът ти с какво се занимава още на дванайсет! Сега според тебе какво да го правим?

Бащата я поглежда замислено и казва:

- Честно казано, не знам. В едно съм сигурен обаче: в никакъв случай не бива да го бием.

***

Петърчо влиза в спалнята на родителите си и вижда баща си за седи на ръба на леглото и да си нахлузва презерватив. Бащата се смущава, навежда се бързо настрани и започва да се прави, че зяпа под леглото.

- Кво прайш бе, тате? - пита Петърчо.

- А, нищо, стори ми се, че видях един плъх под леглото - отвръща уж разсеяно баща му. Петърчо вдига вежди.

- Е ти кво, ше го таковаш ли тоя плъх?!

***

Учителката в час по български език.

- Ти, Петре, защо не пишеш?

- Нямам химикалка, госпожо...

- Еми тогава пиши на лист.

***

Мияч на прозорци на 14-тия етаж се подхлъзва и пада. На 10-тия етаж го хваща един и го пита:

- Ще духаш ли?

- За нищо на света!

Пуснал го да пада надолу. На 8-ия етаж го хваща друг и го пита:

- Отзад ще дадеш ли?

- За нищо на света!

Пуснал го да пада надолу. На 6-ия етаж го хваща трети и нашият, без да чака да го питат, казва:

- Ще духам и отзад ще дам!

Ония го пуска да пада, мърморейки:

- Няма с кого да пие човек една ракия, само педерасти летят...

***

От болницата звънят в автосалон:

- Извинете, колко мотора продадохте днес?

- Петнайсет, защо?

- Хм, значи трима още карат някъде.

***

Двама приятели ловят риба. По някое време единият казва:

- Виж какво, Жоре, знам, че се виждаш с жена ми. Не е хубава тая работа.

Другият отвръща:

- Абе не мога дa ви разбера вас с жена ти. Единият хубаво е, другият - не било хубаво...

***

Срещат се двама селяни. Единият казва:

- Бе ти видя ли Цанко какво плашило си е сложил на нивата?

- Какво? - любопитства другият.

- Толкоз а страшно - отвръща първият - чи в момента гаргити връщат зърното от миналата година.

***

Семейство заминава на почивка. Закачат на външната врата табела “Внимание, изключително зло куче! Връщат се след две седмици, къщата обрана, а отпред е закачена бележка: “Що клеветите кучето?!”

***

Двама приятели разговарят.

- Жена ти вика ли, като правите секс? - пита единият.

- Вика, не се трае - отговаря другият.

- Добре де, кога вика най-много? - продължава да любопитства първият.

- Ами като стана и почна да го бърша в пердето.

***

Подрастващ пита родителите си на вечеря какво е минет.

- Ами, как да ти кажа, когато го поемаш с уста - отговаря майката.

- Когато го подаваш, мила - поправя я тактично бащата. - Имаме момченце все пак.

***

Мъж отива да види смъртноболния си приятел.

Пред вратата на стаята му съпругата на болния предупреждава приятеля да не изглежда много разстроен, защото настроението на мъжа съвсем ще се вкисне. Гостът отваря вратата, влиза и виква бодряшки: “Е как е? Умираме, а? Нема лошо!”

***

Две английски крави лежат на полянката и едната пита:

- Ти познаваш ли някоя, която е болна от луда крава?

- Въобще не ме интересува - отвръща другата - аз съм хеликоптер.

***

- Какво ще обичате? - пита сервитьорът.

- Само един въпрос, моля. Как тук приготвяте пилетата?

- А, нищо особено - отвръща сервитьорът. - Просто им казваме директно в очите, че ей сега ще умрат.

***

Снежна буря откъсва двама хомосексуалисти от света в планинска вила. За да преборят скуката, единият предлага да поиграят на криеница.

- Аз ще се скрия и ако ме намериш до пет минути, ще ти направя най-хубавата свирка в живота ти - обещава той.

- Супер! А ако не те намеря?, пита другият.

- 0, какъв си ми глупчо - ами аз ще съм зад дивана, бе!

***

Пътували в един самолет Тръмп, Путин и Лютви Местан. По едно време самолетът започнал да пада. Обаче на борда имало само един парашут. Тръмп веднага казал, че е редно той да се спаси, защото е лидерът на най-голямата и силна държава в света и отговаря за 25,000 ядрени ракети, с които кой знае какво ще се случи, ако него вече го няма.

Путин го контрирал, че държавата му също е могъща, а и техните военни са по-неразумни даже от американските, така че ако не се спаси той, целият свят може да пострада.

Местан обаче им припомнил, че и в трите държави основният принцип е демокрацията, затова е редно да се определи кой да се спаси чрез гласуване. Нямало какво да кажат срещу такъв довод, така че се съгласили. И когато нашият човек спечелил вота и скочил с парашута, Тръмп попитал Путин:

- Добре бе, в тоя самолет бяхме само тримата, нали така?

- Е да, разбира се.

- А тогава тоя как успя да спечели с 13 гласа!?

***

Господ поглежда Адам и Ева, прелиства нещо в бележника си и казва:

- Добре, деца мои, готови сме с най-важното, останаха само няколко дреболии. Кой иска да пикае прав?

- Нека аз, нека аз! - скача Адам и избутва плахата Ева.

- Готово - отвръща Творецът. После попрелиства пак нещо, поглежда Ева и промърморва:

- Хм, че кога ги свършихме... Май последното, което ми остана, е многократният оргазъм.