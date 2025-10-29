Каква е разликата между жените в технически университет и крокодилите?

Кон влиза в бар и казва на бармана:

- Дай ми една сода!

А той отвръща:

- Не искаш ли бира?!?!

- Не бе, с каруцата съм!

***

- Има сто крака и десет зъба - що е то?

- Опашка за пенсия...

***

Мъж се прибира от командировка, ръцете му пълни с подаръци, чуди се как да звънне на звънеца. Отваря се съседната врата и се показва комшийката:

- Пробвай с рогата, съседе, с рогата...

***

Буен семеен секс.

Тя:

- Ааах! Оооох!... Говори ми мръсотии!... Уууух! Аааах!... Кажи нещо мръсно, бе!...

Той:

- Кухнята!... Банята!... Хола!...

***

- Ало! Здравейте! С кого говоря?

- С магазина за обувки.

- Извинете, объркал съм номера.

- Няма проблем, елате ще ги сменим! Само си носете касовата бележка.

***

Въпрос: Каква е разликата между жените в техническия университет и крокодилите?

Отговор: Крокодилите нямат мустаци.

Въпрос: Защо на жените винаги им е студено?

Отговор: Защото идват от Ада.

***

Въпрос:

- Пътуваш с автомобил и поддържаш постоянна скорост. От лявата ти страна има пропаст. От дясната ти страна кара огромна пожарна кола и поддържа същата скорост като теб. Пред теб галопира прасе, което е голямо, колкото колата ти и не можеш да го изпревариш. Зад теб лети ниско хеликоптер. Прасето и хеликоптерът карат със същата скорост като теб! Какво ще предприемеш, за да излезеш от ситуацията невредим?

Отговор:

- Слизаш веднага от детската въртележка и спираш ракията!

***

Чукчи са на почивка на Малдивите. Решили да отидат за риба. Взели яхта под наем, излезли в открито море и хвърлили въдиците. Седят и ловят. Към тях се приближава полицейски катер. От катера крещят: - Ей, вие там, на яхтата!! Имате ли разрешително за риболов? - Не! Нямаме! - Тогава трябва да платите глоба! - Ама ние не ловим риба. Ние сме еколози, чистим дъното от всякакви железни боклуци. При тези думи и двамата вадят въдиците и полицаите виждат, че на края им виси по един голям магнит. Оставили ги на мира и си тръгнали. Едната чукча, гледайки отдалечаващия се катер казва: - Егати късмета! Добре, че решихме да ходим за риба-чук...

***

- Какво е общото между жената и консервата?

Отговор:

- Веднъж отворена, бързо се разваля.

***

На пазара в Белград една стрина продължително избира яйца от количката на продавача. Тя ги опипва едно по едно, вади ги, някои връща обратно, други оставя настрана.

Продавачът я гледа известно време, след което добродушно казва:

- Све са яйца, госпожа, курац нема!