Каква е разликата между жените в технически университет и крокодилите?

Кон влиза в бар и казва на бармана:
- Дай ми една сода!
А той отвръща:
- Не искаш ли бира?!?!
- Не бе, с каруцата съм!
***
- Има сто крака и десет зъба - що е то?
- Опашка за пенсия...
***
Мъж се прибира от командировка, ръцете му пълни с подаръци, чуди се как да звънне на звънеца. Отваря се съседната врата и се показва комшийката:
- Пробвай с рогата, съседе, с рогата...
***
Буен семеен секс.
Тя:
- Ааах! Оооох!... Говори ми мръсотии!... Уууух! Аааах!... Кажи нещо мръсно, бе!...
Той:
- Кухнята!... Банята!... Хола!...
***
- Ало! Здравейте! С кого говоря?
- С магазина за обувки.
- Извинете, объркал съм номера.
- Няма проблем, елате ще ги сменим! Само си носете касовата бележка.
***
Въпрос: Каква е разликата между жените в техническия университет и крокодилите?
Отговор: Крокодилите нямат мустаци.
Въпрос: Защо на жените винаги им е студено?
Отговор: Защото идват от Ада.
***
Въпрос:
- Пътуваш с автомобил и поддържаш постоянна скорост. От лявата ти страна има пропаст. От дясната ти страна кара огромна пожарна кола и поддържа същата скорост като теб. Пред теб галопира прасе, което е голямо, колкото колата ти и не можеш да го изпревариш. Зад теб лети ниско хеликоптер. Прасето и хеликоптерът карат със същата скорост като теб! Какво ще предприемеш, за да излезеш от ситуацията невредим?
Отговор:
- Слизаш веднага от детската въртележка и спираш ракията!
***
Чукчи са на почивка на Малдивите. Решили да отидат за риба. Взели яхта под наем, излезли в открито море и хвърлили въдиците. Седят и ловят. Към тях се приближава полицейски катер. От катера крещят: - Ей, вие там, на яхтата!! Имате ли разрешително за риболов? - Не! Нямаме! - Тогава трябва да платите глоба! - Ама ние не ловим риба. Ние сме еколози, чистим дъното от всякакви железни боклуци. При тези думи и двамата вадят въдиците и полицаите виждат, че на края им виси по един голям магнит. Оставили ги на мира и си тръгнали. Едната чукча, гледайки отдалечаващия се катер казва: - Егати късмета! Добре, че решихме да ходим за риба-чук...
***
- Какво е общото между жената и консервата?
Отговор:
- Веднъж отворена, бързо се разваля.
***
На пазара в Белград една стрина продължително избира яйца от количката на продавача. Тя ги опипва едно по едно, вади ги, някои връща обратно, други оставя настрана.
Продавачът я гледа известно време, след което добродушно казва:
- Све са яйца, госпожа, курац нема!