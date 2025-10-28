Какво казал любовникът на съпруга?

Мъж се прибира вкъщи и хваща жена си с любовник!
- Къв си ти бе?
- Преброител!
- Какво правиш тук?
- Ами бройкам...
***
Шеф към подчинен, който страда от махмурлук:
- Пак ли си пил?
- Да, пил съм, но ако плащаше добре, щях и да мезя!
***
Във влака кондуктор пита блондинка, пътуваща с куче:
- За кучето платихте ли?
- Не! Подарък ми е за рождения ден.
***
- Значи, господине, Вие искате да вземете стая под наем в моя апартамент?
- Да, госпожо!
- Имате ли деца?
- Не, ще бъда сам!
- Слава богу! Децата ужасно ме дразнят! А домашни любимци?
- Никакви!
- Чудесно! Мразя кучета и котки! Случайно да свирите на някакъв инструмент?
- Не, на никакъв!
- Прекрасно! Ненавиждам всякакъв вид музика! Всъщност, какво ще правите в стаята под наем? Освен да спите, де!
- Ще решавам кръстословици! Обаче, химикалката ми леко скърца! Дано това не е проблем за Вас!
***
Как да разсмеем една жена:
1. Заставаме с ръце на кръста срещу нея.
2. Поглеждаме я страшно в очите.
3. Изричаме на висок глас “Тук командвам аз!”
***
Вие сте ерген? И искате да сключите щастлив брак? Няма проблеми!
Просто, следвайте тези два лесни съвета:
1. Намерете някоя добра, мила, усмихната, слънчева, спокойна и психически уравновесена жена.
2. После се оженете за нейната дъщеря!
***
Най-страшното изпитание за един мъж, мигът, в който трябва да прояви съобразителност,
находчивост, нестандартно мислене, креативност и въображение, настъпва, когато жена му
го попита: “Нищо ли не забелязваш?”
***
Баща пита дъщеря си:
- Какво правихте днес в детската градина?
- Играхме си на кукли.
- И кой победи?
***
На изпит по кормуване:
- Пропътували сте триста метра, когато изведнъж забелязвате, че сте забравили ключа.
Какво ще направите?
- Веднага ще отбия вдясно и ще сляза, за да видя кой глупак ме е бутал през цялото време.
***
Жена звъни на мъжа си:
- Скъпи, имам две новини - добра и лоша...
- Почвай с добрата.
- Ами въздушната възглавница на колата беше в изправност и ми спаси живота.
***
- Какво става? По радиостанцията ти каза, че само един човек е сгазен, а вътре са
четирима!
Шофьорът на “Бърза помощ” казва:
- Останалите ги сгазих аз по пътя.
***
Двама се блъскат на пътя. Излизат от колите, оглеждат. По едно време единия вади
бутилка уиски и казва:
- Дай да пием по едно...
Другия изпива половината шише на екс и му го връща:
- Ха пийни и ти.
- А, не, аз ще изчакам полицията да дойде и тогава.
***
Семейство си купува нова кола. Бащата качва шестгодишния си син, за да го повози. След
завръщането малкият се хвали на майка си:
- Беше много хубаво. По пътя изпреварихме трима идиоти, седем говеда, петима глупаци,
девет мърльовци и една маймуна!
***
Таксиджия качва чисто гола жена. Тя сяда на задната седалка, а шофьорът непрекъснато я
наблюдава в огледалото.
- Ти какво гледаш, бе - никога ли не си виждал гола жена?
- Абе виждал съм, само че ми е интересно откъде ще извадиш пари да си платиш сметката?!
***
Мъж оставил колата си на паркинга пред блока, като на предното стъкло сложил бележка:
“Резервоарът е празен, касетофона го няма, двигателя го откраднаха!”
На другият ден намерил друга:
“Значи и гуми не ти трябват...”
***
- Мамо, мамо, аз осиновен ли съм?
- Да бе, точно па теб ще вземем!
***
Първата родителска среща за новата учебна година ще започне от... 200 лв.
- Жена, вече ми омръзна двадесет години ме поправяш каквото кажа.
- Двадесет и една!
***
При шивача:
- Добър ден! Искам да си ушия панталон.
- Няма проблем. Сядайте и шийте.
***
- Скъпи, какъв е този рус косъм на сакото ти?
- Значи можеш да видиш косъма от един метър, а вратата на гаража не можеш да уцелиш!