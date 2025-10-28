Какво казал любовникът на съпруга?

Мъж се прибира вкъщи и хваща жена си с любовник!

- Къв си ти бе?

- Преброител!

- Какво правиш тук?

- Ами бройкам...

***

Шеф към подчинен, който страда от махмурлук:

- Пак ли си пил?

- Да, пил съм, но ако плащаше добре, щях и да мезя!

***

Във влака кондуктор пита блондинка, пътуваща с куче:

- За кучето платихте ли?

- Не! Подарък ми е за рождения ден.

***

- Значи, господине, Вие искате да вземете стая под наем в моя апартамент?

- Да, госпожо!

- Имате ли деца?

- Не, ще бъда сам!

- Слава богу! Децата ужасно ме дразнят! А домашни любимци?

- Никакви!

- Чудесно! Мразя кучета и котки! Случайно да свирите на някакъв инструмент?

- Не, на никакъв!

- Прекрасно! Ненавиждам всякакъв вид музика! Всъщност, какво ще правите в стаята под наем? Освен да спите, де!

- Ще решавам кръстословици! Обаче, химикалката ми леко скърца! Дано това не е проблем за Вас!

***

Как да разсмеем една жена:

1. Заставаме с ръце на кръста срещу нея.

2. Поглеждаме я страшно в очите.

3. Изричаме на висок глас “Тук командвам аз!”

***

Вие сте ерген? И искате да сключите щастлив брак? Няма проблеми!

Просто, следвайте тези два лесни съвета:

1. Намерете някоя добра, мила, усмихната, слънчева, спокойна и психически уравновесена жена.

2. После се оженете за нейната дъщеря!

***

Най-страшното изпитание за един мъж, мигът, в който трябва да прояви съобразителност,

находчивост, нестандартно мислене, креативност и въображение, настъпва, когато жена му

го попита: “Нищо ли не забелязваш?”

***

Баща пита дъщеря си:

- Какво правихте днес в детската градина?

- Играхме си на кукли.

- И кой победи?

***

На изпит по кормуване:

- Пропътували сте триста метра, когато изведнъж забелязвате, че сте забравили ключа.

Какво ще направите?

- Веднага ще отбия вдясно и ще сляза, за да видя кой глупак ме е бутал през цялото време.

***

Жена звъни на мъжа си:

- Скъпи, имам две новини - добра и лоша...

- Почвай с добрата.

- Ами въздушната възглавница на колата беше в изправност и ми спаси живота.

***

- Какво става? По радиостанцията ти каза, че само един човек е сгазен, а вътре са

четирима!

Шофьорът на “Бърза помощ” казва:

- Останалите ги сгазих аз по пътя.

***

Двама се блъскат на пътя. Излизат от колите, оглеждат. По едно време единия вади

бутилка уиски и казва:

- Дай да пием по едно...

Другия изпива половината шише на екс и му го връща:

- Ха пийни и ти.

- А, не, аз ще изчакам полицията да дойде и тогава.

***

Семейство си купува нова кола. Бащата качва шестгодишния си син, за да го повози. След

завръщането малкият се хвали на майка си:

- Беше много хубаво. По пътя изпреварихме трима идиоти, седем говеда, петима глупаци,

девет мърльовци и една маймуна!

***

Таксиджия качва чисто гола жена. Тя сяда на задната седалка, а шофьорът непрекъснато я

наблюдава в огледалото.

- Ти какво гледаш, бе - никога ли не си виждал гола жена?

- Абе виждал съм, само че ми е интересно откъде ще извадиш пари да си платиш сметката?!

***

Мъж оставил колата си на паркинга пред блока, като на предното стъкло сложил бележка:

“Резервоарът е празен, касетофона го няма, двигателя го откраднаха!”

На другият ден намерил друга:

“Значи и гуми не ти трябват...”

***

- Мамо, мамо, аз осиновен ли съм?

- Да бе, точно па теб ще вземем!

***

Първата родителска среща за новата учебна година ще започне от... 200 лв.

- Жена, вече ми омръзна двадесет години ме поправяш каквото кажа.

- Двадесет и една!

***

При шивача:

- Добър ден! Искам да си ушия панталон.

- Няма проблем. Сядайте и шийте.

***

- Скъпи, какъв е този рус косъм на сакото ти?

- Значи можеш да видиш косъма от един метър, а вратата на гаража не можеш да уцелиш!