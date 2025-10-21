За какво спорят българин и швейцарец?

В сексшопа докарали нова стока: вуду секс кукла. Сега врага можеш не само да го убодеш...
***
Краят на работния ден в голяма търговска банка. Чистачката плахо чука на вратата на директора:
- Господин директор, искам да ви помоля, ако е възможно, да ми оставите ключа от трезора.
- Лельо Иванке, ти нещо не си добре! Как така ще ти оставя ключа от трезора?! Та там са най-ценните ми документи.
- Ами, добре. Щом не може - не може. Обаче да знаете, че вече ми писна да отключвам с кламер, за да измия пода вътре...
***
Мъж към приятелката си:
- Ако не се омъжиш за мен, ще се обеся пред дома ти...
- Стига глупости, нали знаеш баща ми колко мрази да висиш пред нас!
***
Една блондинка пита друга:
- За какво мечтаеш?
- Мечтая Дядо Коледа да ми подари сто хиляди долара.
- А защо не милион?
- Е, милион не е реално.
***
Българин и швейцарец спорят кой език е по-труден:
- Ние - казал швейцарецът - пишем “их бин”, а произнасяме “иш бин”.
- А пък ние - гордо заявил българинът - пишем “какво”, а произнасяме “ъ”.
***
Час по география.
Учителят пита:
- Иванчо, коя африканска държава можеш да ми кажеш?
- Заебабве!
- Не е Заебабве, а Зимбабве! Какви африкански зверове има там?
- Ебирози...
- Не са ебирози, а носорози! А какви дървета има там?
- Ебибаби....
- Тъпак, не са ебибаби, а бабоеби... Пфу, диване, как ме обърка! Сядай си. Ебеница!
***
Пресконференция на израелския национален отбор по тенис на маса. Треньорът казва:
- Господа, след тримесечно прекъсване нашият отбор възобнови тренировките!
Глас от залата:
- Значи все пак намерихте топчето?
***
Бизнесмен закъснява за ужасно важна бизнес среща, но не може да намери място за паркиране. Отчаян, поглежда небето:
- Господи, направи така, че да намеря място. Ще започна да си плащам данъците. Ще плащам осигуровки на служителите. Даже ще си върна всички дългове.
В този момент трясва мълния и по мистериозен начин една кола изчезва и освобождава място за паркиране. Мъжът поглежда пак към небето:
- А, зарежи, намерих място...
***
Три блондинки си говорят. Първата казва:
- Снощи хванах мъжа си за топките, а те студени.
Втората:
- Ама и на моя са му студени.
Третата:
- А аз, да си призная честно, въобще не обръщам внимание на тези неща.
На другия ден третата пристига на работа с огромна синина под дясното око.
***
Отишъл един човечец в магазина и казал:
- Искам 5 яйца, ама аз да си ги избера..
- Чакай бе - рекъл продавачът - как така ще си избираш?
- Ами така! Искам, като на избори, да си избера и яйцата!
- Така кажи, бе, мой човек! На ти 5 яйца - избирай си!
***
Лесно се бърка шизофренията с телепатията. Чувам, че питате защо.
***
Кашчей Безсмъртни гледа по телевизията конкурс за красота “Мис България”. По едно време
възкликва: “Аз се чудя къде се запиля Баба Яга, а пък тя по конкурси тръгнала!”
***
Двама мъже си говорят. Единия казва: - Мисля, че жена ми спи с горския. - По к'во позна? - Ми прибирам се у нас и гледам - цялото легло в борови иглички. Другия мъж и той споделил съмненията си: - А аз мисля, че жена ми ми изневерява с попа. - И как разбра? - Ми прибирам се и гледам попа в леглото.
***
- Защо мъжете не боледуват от луда крава?
- Защото са свине.
***
На входа на парка имало две красиви статуи - на красиво младо момиче и на не по-малко красиво момче. Един ден се явил ангел при тях и им казал:
- Вие сте тук вече двадесет години и се гледате, а не може да се движите. За това, аз ви позволявам за 15 минути да се превърнете в живи същества!
Момчето и момичето станали хора, хванали се за ръце и изчезнали в близкия храст. След малко храстите започнали да се разтърсват и от вътре се чувал силен смях. След 10 минути игра, момчето и момичето дотичали обратно. Изненадан, ангелът им казал:
- Имате още пет минути.
Те отново се скрили в храстите. Ангелът се приближил до растителността и чул:
- Добре, сега ти хвани този гълъб, а аз ще му се изсера на главата!
***
Човек, лишен от възможността да взема важни решения, започва да смята за важни всички решения, които може да вземе.
***
Лудите си правят културно събитие - литературно четене. Става един, чете някаква книга.
Всички са във възторг - скачат на крака, ръкопляскат. Само един мърмори:
- Абе, хубава пиеса, ама много действащи лица...
В този момент влиза един санитар:
- Ей, психари! Кой е задигнал телефонния указател?