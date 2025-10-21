За какво спорят българин и швейцарец?

В сексшопа докарали нова стока: вуду секс кукла. Сега врага можеш не само да го убодеш...

***

Краят на работния ден в голяма търговска банка. Чистачката плахо чука на вратата на директора:

- Господин директор, искам да ви помоля, ако е възможно, да ми оставите ключа от трезора.

- Лельо Иванке, ти нещо не си добре! Как така ще ти оставя ключа от трезора?! Та там са най-ценните ми документи.

- Ами, добре. Щом не може - не може. Обаче да знаете, че вече ми писна да отключвам с кламер, за да измия пода вътре...

***

Мъж към приятелката си:

- Ако не се омъжиш за мен, ще се обеся пред дома ти...

- Стига глупости, нали знаеш баща ми колко мрази да висиш пред нас!

***

Една блондинка пита друга:

- За какво мечтаеш?

- Мечтая Дядо Коледа да ми подари сто хиляди долара.

- А защо не милион?

- Е, милион не е реално.

***

Българин и швейцарец спорят кой език е по-труден:

- Ние - казал швейцарецът - пишем “их бин”, а произнасяме “иш бин”.

- А пък ние - гордо заявил българинът - пишем “какво”, а произнасяме “ъ”.

***

Час по география.

Учителят пита:

- Иванчо, коя африканска държава можеш да ми кажеш?

- Заебабве!

- Не е Заебабве, а Зимбабве! Какви африкански зверове има там?

- Ебирози...

- Не са ебирози, а носорози! А какви дървета има там?

- Ебибаби....

- Тъпак, не са ебибаби, а бабоеби... Пфу, диване, как ме обърка! Сядай си. Ебеница!

***

Пресконференция на израелския национален отбор по тенис на маса. Треньорът казва:

- Господа, след тримесечно прекъсване нашият отбор възобнови тренировките!

Глас от залата:

- Значи все пак намерихте топчето?

***

Бизнесмен закъснява за ужасно важна бизнес среща, но не може да намери място за паркиране. Отчаян, поглежда небето:

- Господи, направи така, че да намеря място. Ще започна да си плащам данъците. Ще плащам осигуровки на служителите. Даже ще си върна всички дългове.

В този момент трясва мълния и по мистериозен начин една кола изчезва и освобождава място за паркиране. Мъжът поглежда пак към небето:

- А, зарежи, намерих място...

***

Три блондинки си говорят. Първата казва:

- Снощи хванах мъжа си за топките, а те студени.

Втората:

- Ама и на моя са му студени.

Третата:

- А аз, да си призная честно, въобще не обръщам внимание на тези неща.

На другия ден третата пристига на работа с огромна синина под дясното око.

***

Отишъл един човечец в магазина и казал:

- Искам 5 яйца, ама аз да си ги избера..

- Чакай бе - рекъл продавачът - как така ще си избираш?

- Ами така! Искам, като на избори, да си избера и яйцата!

- Така кажи, бе, мой човек! На ти 5 яйца - избирай си!

***

Лесно се бърка шизофренията с телепатията. Чувам, че питате защо.

***

Кашчей Безсмъртни гледа по телевизията конкурс за красота “Мис България”. По едно време

възкликва: “Аз се чудя къде се запиля Баба Яга, а пък тя по конкурси тръгнала!”

***

Двама мъже си говорят. Единия казва: - Мисля, че жена ми спи с горския. - По к'во позна? - Ми прибирам се у нас и гледам - цялото легло в борови иглички. Другия мъж и той споделил съмненията си: - А аз мисля, че жена ми ми изневерява с попа. - И как разбра? - Ми прибирам се и гледам попа в леглото.

***

- Защо мъжете не боледуват от луда крава?

- Защото са свине.

***

На входа на парка имало две красиви статуи - на красиво младо момиче и на не по-малко красиво момче. Един ден се явил ангел при тях и им казал:

- Вие сте тук вече двадесет години и се гледате, а не може да се движите. За това, аз ви позволявам за 15 минути да се превърнете в живи същества!

Момчето и момичето станали хора, хванали се за ръце и изчезнали в близкия храст. След малко храстите започнали да се разтърсват и от вътре се чувал силен смях. След 10 минути игра, момчето и момичето дотичали обратно. Изненадан, ангелът им казал:

- Имате още пет минути.

Те отново се скрили в храстите. Ангелът се приближил до растителността и чул:

- Добре, сега ти хвани този гълъб, а аз ще му се изсера на главата!

***

Човек, лишен от възможността да взема важни решения, започва да смята за важни всички решения, които може да вземе.

***

Лудите си правят културно събитие - литературно четене. Става един, чете някаква книга.

Всички са във възторг - скачат на крака, ръкопляскат. Само един мърмори:

- Абе, хубава пиеса, ама много действащи лица...

В този момент влиза един санитар:

- Ей, психари! Кой е задигнал телефонния указател?