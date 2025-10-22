Как разбираме, че ни звънят от ДАНС?

- Здравейте, от ДАНС ви звъним!
- Знам!
- Откъде знаете?
- Ами звъните ми на изключен телефон.
***
- Ако пиете това лекарство три пъти дневно, след седмица ще забравите всичките си болежки.
- То само склероза ми липсваше...
***
На изпит по наказателно право.
- Можете ли да ми кажете, какво е измама?
- Измама ще е, г-н професоре, ако ме скъсате.
- Какво искате да кажете? Обяснете!
- По наказателния кодекс измама извършва този, който се възползва от незнанието на някой, причинявайки му вреда.
***
- Здрасти, ще ми дадеш ли 500 лв.?
- Назаем?
- Не, за спомен.
***
Един мъж умрял по време на гурбет в чужбина. Приятелите му теглили чоп кой да съобщи на съпругата му и един от тях хваща телефона:
- Танче, здрасти.
- Здрасти бе Димчо, от къде се обаждаш?
- Ми-и, от Германия, бе... Нали сме тука с твоя пари да печелим...
- Какво има?
- Нали знаеш, че добре печелим...
- Знам бе...
- Обаче твоя снощи загуби всичко на покер.
- Ще го убия!
- Е, вече няма нужда!
Срещнали се двама ловджии единия стреснато се вгледал в кучето на другия
- Я, боксер!
- Не е боксер, хрътка е, ама още не се е научила да спира.
***
- На първа среща секс не позволявам.
- Госпожо, да си допием питието и тогава да правим гръмки изказвания.
Джебчиите от метрото заплашват, че ако продължава да е задължителна дистанцията от 2 м. ще станат политици.
***
- Заедно ще победим шизофренията! - помислихме си аз...
***
Психиатрично заведение. В стола:
- Аз съм хан Аспарух, дайте ми една порция.
- И за мен една, защото съм цар Борис.
- За мен две порции!
- Защо? - пита учудена готвачката.
- Аз съм Кирил и Методий!
***
- Брат, може ли да дойда с Елена на купона?
- Ако щеш ела и с коня, само не закъснявай...
***
Вървим си двамата с жена ми по улицата и излъчваме сексапил - тя е секси, а аз съм пил.
***
На женско парти е поканен стриптизьор. Влиза младият мъж, оглежда се и прошепва малодушно:
- Чувствам се като в Африка.
- Така сгорещен? - кокетничат дамите.
- Не. Заобиколен от крокодили...
***
Тръгнала зебрата из едно село да изучава домашните животни. Срещнала една крава и я попитала:
- Теб за какво те използват?
- Ами за мляко, месо и кожа.
- Добре! - рекла зебрата и отминала.
Срещнала една овца.
- А теб за какво те използват?
- Мен ме използват за мляко, месо и вълна.
Продължила зебрата и видяла едно магаре, което си размахвало опашката, и си потупвало достойнството по корема.
- За какво те използват!? - попитала го зебрата.
Магарето я погледнало и отговорило:
- Ти свали пижамата, па, аз ще ти кажа са какво ме използват.