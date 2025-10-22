Как разбираме, че ни звънят от ДАНС?

- Здравейте, от ДАНС ви звъним!

- Знам!

- Откъде знаете?

- Ами звъните ми на изключен телефон.

***

- Ако пиете това лекарство три пъти дневно, след седмица ще забравите всичките си болежки.

- То само склероза ми липсваше...

***

На изпит по наказателно право.

- Можете ли да ми кажете, какво е измама?

- Измама ще е, г-н професоре, ако ме скъсате.

- Какво искате да кажете? Обяснете!

- По наказателния кодекс измама извършва този, който се възползва от незнанието на някой, причинявайки му вреда.

***

- Здрасти, ще ми дадеш ли 500 лв.?

- Назаем?

- Не, за спомен.

***

Един мъж умрял по време на гурбет в чужбина. Приятелите му теглили чоп кой да съобщи на съпругата му и един от тях хваща телефона:

- Танче, здрасти.

- Здрасти бе Димчо, от къде се обаждаш?

- Ми-и, от Германия, бе... Нали сме тука с твоя пари да печелим...

- Какво има?

- Нали знаеш, че добре печелим...

- Знам бе...

- Обаче твоя снощи загуби всичко на покер.

- Ще го убия!

- Е, вече няма нужда!

Срещнали се двама ловджии единия стреснато се вгледал в кучето на другия

- Я, боксер!

- Не е боксер, хрътка е, ама още не се е научила да спира.

***

- На първа среща секс не позволявам.

- Госпожо, да си допием питието и тогава да правим гръмки изказвания.

Джебчиите от метрото заплашват, че ако продължава да е задължителна дистанцията от 2 м. ще станат политици.

***

- Заедно ще победим шизофренията! - помислихме си аз...

***

Психиатрично заведение. В стола:

- Аз съм хан Аспарух, дайте ми една порция.

- И за мен една, защото съм цар Борис.

- За мен две порции!

- Защо? - пита учудена готвачката.

- Аз съм Кирил и Методий!

***

- Брат, може ли да дойда с Елена на купона?

- Ако щеш ела и с коня, само не закъснявай...

***

Вървим си двамата с жена ми по улицата и излъчваме сексапил - тя е секси, а аз съм пил.

***

На женско парти е поканен стриптизьор. Влиза младият мъж, оглежда се и прошепва малодушно:

- Чувствам се като в Африка.

- Така сгорещен? - кокетничат дамите.

- Не. Заобиколен от крокодили...

***

Тръгнала зебрата из едно село да изучава домашните животни. Срещнала една крава и я попитала:

- Теб за какво те използват?

- Ами за мляко, месо и кожа.

- Добре! - рекла зебрата и отминала.

Срещнала една овца.

- А теб за какво те използват?

- Мен ме използват за мляко, месо и вълна.

Продължила зебрата и видяла едно магаре, което си размахвало опашката, и си потупвало достойнството по корема.

- За какво те използват!? - попитала го зебрата.

Магарето я погледнало и отговорило:

- Ти свали пижамата, па, аз ще ти кажа са какво ме използват.