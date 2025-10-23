- Защо блондинката не говори по време на секс?

Двама приятели пият бира в бар и единият казва:

- Жоро, би ли ми оправил сутиена ?

- Ти пък защо носиш сутиен ?

- Ами преди година жена ми го намери в колата и й казах, че е моя.. оттогава всеки ден ме проверява.

***

Млад актьор, получил първата си роля, споделя с баща си:

- Ще играя съпруг, женен от 25 години!

Бащата:

- Не е лошо като за начало, другия път може да ти дадат роля с реплики!

***

- Знаеш ли по какво се различава пердето от тоалетната хартия?

- Не!

- А, гадино, значи ти си бил!!!

***

Пътен полицай спира кола за проверка.

- Голям карък си, старши...

- Защо?

- Аз веднъж да съм трезвен в колата и ти да ме спреш!

***

Лекар беседва със стар дядо - страстен ракиджия:

- Бай Геле, спри да пиеш!

- Пил съм, пия и ще пия.

- Ще те вкараме в клиника!

- Синът ми ще пие.

- И него ще вкараме в клиника!

- Внукът ще пие.

- И внука ще го вкараме!

- Да, ама тогава аз вече ще съм излязъл!

***

Студент моли професора да го освободи от лекция:

- Професоре, имам ангина.

След лекцията професорът се отправил към къщи и видял студента със страхотна мадама. Професорът извикал студента и му казал:

- Приятелю, с тази ангина вие би трябвало да не ставате от леглото!

***

Учителката:

- Иванчо, откъде идва токът?

- От свинефермата.

- Защо?

- Защото като спре тока, татко казва: “Онези свине пак спряха тока”.

***

Жена към съпруга си:

- Може ли да ми обясниш защо на телефона ти има клипове с голи жени?

- По погрешка е. На теб не ти ли се е случвало вместо да снимаш, да правиш видео?

***

- Пешо, купих ти безалкохолна бира!

- Как ми угаждаш, Ленче! Вземи, този пръстен с диаманти е за теб!

- Какви диаманти, той е от китайския магазин.....

- Е, ти започна първа!

***

Той винаги слизаше пръв от колата, минаваше от другата страна и и отваряше вратата като на кралица, а жените от квартала й завиждаха.

- Какъв мъж, какъв джентълмен! - казваха те.

А само тя знаеше, че дръжката отвътре е счупена...

***

По време на презокеанско пътешествие на супер-луксозен кораб капитанът прави съобщение по уредбата:

- Уважаеми пътници! Имам една лоша и една добра новина. Ще започна с добрата: ще бъдем наградени с 11 Оскара...

***

Неизвестен млад мъж спечелил шампионата на Франция по бягане на 100 метра.

- Как успяхте да го направите? Навярно тренирате в някой спортен клуб? - питат журналистите.

- Не, работя на едно стрелбище.

- На стрелбище!!??

- Ами да, на стрелбище. Аз там сменям мишените....

***

На митницата:

- Алкохол носите ли?

- Не.

Цигари имате ли?

- Не.

- Оръжие, наркотици?

- Не.

- Да ви продадем малко?...

***

- Защо блондинката не говори по време на секс?

- Защото мама й е казала да не говори с непознати.

***

Разговор между компютърни специалисти:

- Снощи свалих страхотна мадама!

- Колко мегабайта и от къде?

***

- Келнер! В свинското ми има парче автомобилна гума!

- Възможно е. Прасетата ядат всичко...

***

Две блондинки сядат в един бар и зад тях стоят двама мъже едната вика:

- Това с черното яке е мъжът ми, а този е любовникът ми. И другата казала:

- Ах, колко забавно, при мен е точно обратното.

***

Баща казва на сина си:

- Синко, дойде време да си поговорим за секс.

Синът отговорил:

- Питай, тате, питай!

***

- Моята жена е лъвица, когато се любим!

- И какво толкова прави?

- Все ръмжи недоволно.

***

Мъж се мушва под завивките и нежно и страстно прошепва в ухото на жена си “Без гащи съм...”.

Жената отговаря “Остави ме да спя... Утре ще ти изпера няколко чифта...”

***

В детската градина учителката кара децата да броят.

Стоянчо: - Едно, две, три, четири?

Гошко: - Пет, шест, седем, осем?

Иванчо: - Девет, десет, вале, дама, поп?