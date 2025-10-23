- Защо блондинката не говори по време на секс?

Двама приятели пият бира в бар и единият казва:
- Жоро, би ли ми оправил сутиена ?
- Ти пък защо носиш сутиен ?
- Ами преди година жена ми го намери в колата и й казах, че е моя.. оттогава всеки ден ме проверява.
***
Млад актьор, получил първата си роля, споделя с баща си:
- Ще играя съпруг, женен от 25 години!
Бащата:
- Не е лошо като за начало, другия път може да ти дадат роля с реплики!
***
- Знаеш ли по какво се различава пердето от тоалетната хартия?
- Не!
- А, гадино, значи ти си бил!!!
***
Пътен полицай спира кола за проверка.
- Голям карък си, старши...
- Защо?
- Аз веднъж да съм трезвен в колата и ти да ме спреш!
***
Лекар беседва със стар дядо - страстен ракиджия:
- Бай Геле, спри да пиеш!
- Пил съм, пия и ще пия.
- Ще те вкараме в клиника!
- Синът ми ще пие.
- И него ще вкараме в клиника!
- Внукът ще пие.
- И внука ще го вкараме!
- Да, ама тогава аз вече ще съм излязъл!
***
Студент моли професора да го освободи от лекция:
- Професоре, имам ангина.
След лекцията професорът се отправил към къщи и видял студента със страхотна мадама. Професорът извикал студента и му казал:
- Приятелю, с тази ангина вие би трябвало да не ставате от леглото!
***
Учителката:
- Иванчо, откъде идва токът?
- От свинефермата.
- Защо?
- Защото като спре тока, татко казва: “Онези свине пак спряха тока”.
***
Жена към съпруга си:
- Може ли да ми обясниш защо на телефона ти има клипове с голи жени?
- По погрешка е. На теб не ти ли се е случвало вместо да снимаш, да правиш видео?
***
- Пешо, купих ти безалкохолна бира!
- Как ми угаждаш, Ленче! Вземи, този пръстен с диаманти е за теб!
- Какви диаманти, той е от китайския магазин.....
- Е, ти започна първа!
***
Той винаги слизаше пръв от колата, минаваше от другата страна и и отваряше вратата като на кралица, а жените от квартала й завиждаха.
- Какъв мъж, какъв джентълмен! - казваха те.
А само тя знаеше, че дръжката отвътре е счупена...
***
По време на презокеанско пътешествие на супер-луксозен кораб капитанът прави съобщение по уредбата:
- Уважаеми пътници! Имам една лоша и една добра новина. Ще започна с добрата: ще бъдем наградени с 11 Оскара...
***
Неизвестен млад мъж спечелил шампионата на Франция по бягане на 100 метра.
- Как успяхте да го направите? Навярно тренирате в някой спортен клуб? - питат журналистите.
- Не, работя на едно стрелбище.
- На стрелбище!!??
- Ами да, на стрелбище. Аз там сменям мишените....
***
На митницата:
- Алкохол носите ли?
- Не.
Цигари имате ли?
- Не.
- Оръжие, наркотици?
- Не.
- Да ви продадем малко?...
***
- Защо блондинката не говори по време на секс?
- Защото мама й е казала да не говори с непознати.
***
Разговор между компютърни специалисти:
- Снощи свалих страхотна мадама!
- Колко мегабайта и от къде?
***
- Келнер! В свинското ми има парче автомобилна гума!
- Възможно е. Прасетата ядат всичко...
***
Две блондинки сядат в един бар и зад тях стоят двама мъже едната вика:
- Това с черното яке е мъжът ми, а този е любовникът ми. И другата казала:
- Ах, колко забавно, при мен е точно обратното.
***
Баща казва на сина си:
- Синко, дойде време да си поговорим за секс.
Синът отговорил:
- Питай, тате, питай!
***
- Моята жена е лъвица, когато се любим!
- И какво толкова прави?
- Все ръмжи недоволно.
***
Мъж се мушва под завивките и нежно и страстно прошепва в ухото на жена си “Без гащи съм...”.
Жената отговаря “Остави ме да спя... Утре ще ти изпера няколко чифта...”
***
В детската градина учителката кара децата да броят.
Стоянчо: - Едно, две, три, четири?
Гошко: - Пет, шест, седем, осем?
Иванчо: - Девет, десет, вале, дама, поп?