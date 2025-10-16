За какво си е говорил съпругът със съседката?

Снежна буря откъсва двама хомосексуалисти от света в планинска вила. За да преборят скуката, единият предлага да поиграят на криеница.

- Аз ще се скрия и ако ме намериш до пет минути, ще ти направя най-хубавата свирка в живота ти - обещава той.

- Супер! А ако не те намеря?, пита другият.

- О, какъв си ми глупчо - ами аз ще съм зад дивана, бе!

***

Шефът:

- Прати ми някой от твоите яки вицове.

Аз:

- В момента работя, по-късно ще пратя.

Шефът:

- Този беше много добър, прати още някой.

***

Жена към мъжа си на Никулден:

- Честит имен ден, скъпи!

- Аз нямам имен ден.

- Ти ли нямаш бе шаран?

***

- Скарахме се с жена ми и после тя ми призна, че съм прав. Какво да правя?

- Извини и се. Кажи, че не си искал да бъдеш прав.

***

- А на мен докторът ми е предписал спирт.

- Може да е написал спорт?

- Може. Иди, че му разбери почерка?!

***

От коя страна на чинията трябва е смартфонът съгласно добрите маниери?

***

В чуждият живот съм психолог. В моя съм психопат.

***

Снощи си легнах към 10 ч. До 3 не можах да се нарадвам, че съм си легнал толкова рано.

***

- Бай Кольо, бил ли си джендър ?

- Бил съм байовото, и пак ще ги бия!

***

За да не падат панталоните ви, вие използвате: А) Колан; Б) Тиранти; В) Дюнери.

***

Лятото е дошло тогава, когато се появи поне една рап песен за сладолед и поне една чалга песен за мастика.

***

Феминизъм - до първия свестен мъж. Комунизъм - до първия личен капитал. Атеизъм - до първата турбуленция в самолет.

***

Аз имам един литър ракия, а комшията - 2 килограма домати. Ейии... като конструктор Лего сме!

***

Съдията: - Защо изхвърлихте съседа си през балкона? Обвиняемият: - Никакъв съсед не съм хвърлял, само гардероба, защото почна да скърца!

***

Където и да отидеш да живееш, съседът с бормашината ще те открие и ще купи съседния апартамент!

***

Петров от 3-я етаж за малко да влезе в Рекордите на Гинес за най-дълъг ремонт, но на десетата година го утрепахме.

***

В магазина продавачката ме пита с усмивка: - Какво обичате? - Ами обичам уиски и бира... ама съм дошъл за хляб...

***

В библиотеката:

- Имате ли някаква литература за дискриминацията на джуджета?

- Вижте в ъгъла на най-горния рафт.

- Ало, националният щаб за следене на коронавируа ли е?

- Да, кажете!

- През стената чух, как съседът два пъти се изкашля!

***

Нормално е някои хора да не обичат природата, при положение, че виждат какво е направила с тях.

***

Съседът ми е просто гений - продаде си апартамента и след 6 месеца се ожени за жената, която го купи.

***

За лудите има лудница. За болните - болница. Само за глупавите няма място, затова са навсякъде!

***

- Скъпи, какво си говорихте толкова със съседката?

- Нищо. За времето.

- Слушай синоптика, и ако още веднъж те видя с нея, ще те тресне гръм от ясно небе!

***

***

***

***

***

***

***

***

Влиза един пингвин в бара и пита бармана:

- Извинете, да сте виждали баща ми?

Барманът:

- Не, а как изглежда той?