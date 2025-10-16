За какво си е говорил съпругът със съседката?

Снежна буря откъсва двама хомосексуалисти от света в планинска вила. За да преборят скуката, единият предлага да поиграят на криеница.
- Аз ще се скрия и ако ме намериш до пет минути, ще ти направя най-хубавата свирка в живота ти - обещава той.
- Супер! А ако не те намеря?, пита другият.
- О, какъв си ми глупчо - ами аз ще съм зад дивана, бе!
***
Шефът:
- Прати ми някой от твоите яки вицове.
Аз:
- В момента работя, по-късно ще пратя.
Шефът:
- Този беше много добър, прати още някой.
***
Жена към мъжа си на Никулден:
- Честит имен ден, скъпи!
- Аз нямам имен ден.
- Ти ли нямаш бе шаран?
***
- Скарахме се с жена ми и после тя ми призна, че съм прав. Какво да правя?
- Извини и се. Кажи, че не си искал да бъдеш прав.
***
- А на мен докторът ми е предписал спирт.
- Може да е написал спорт?
- Може. Иди, че му разбери почерка?!
***
От коя страна на чинията трябва е смартфонът съгласно добрите маниери?
***
В чуждият живот съм психолог. В моя съм психопат.
***
Снощи си легнах към 10 ч. До 3 не можах да се нарадвам, че съм си легнал толкова рано.
***
- Бай Кольо, бил ли си джендър ?
- Бил съм байовото, и пак ще ги бия!
***
За да не падат панталоните ви, вие използвате: А) Колан; Б) Тиранти; В) Дюнери.
***
Лятото е дошло тогава, когато се появи поне една рап песен за сладолед и поне една чалга песен за мастика.
***
Феминизъм - до първия свестен мъж. Комунизъм - до първия личен капитал. Атеизъм - до първата турбуленция в самолет.
***
Аз имам един литър ракия, а комшията - 2 килограма домати. Ейии... като конструктор Лего сме!
***
Съдията: - Защо изхвърлихте съседа си през балкона? Обвиняемият: - Никакъв съсед не съм хвърлял, само гардероба, защото почна да скърца!
***
Където и да отидеш да живееш, съседът с бормашината ще те открие и ще купи съседния апартамент!
***
Петров от 3-я етаж за малко да влезе в Рекордите на Гинес за най-дълъг ремонт, но на десетата година го утрепахме.
***
В магазина продавачката ме пита с усмивка: - Какво обичате? - Ами обичам уиски и бира... ама съм дошъл за хляб...
***
В библиотеката:
- Имате ли някаква литература за дискриминацията на джуджета?
- Вижте в ъгъла на най-горния рафт.
- Ало, националният щаб за следене на коронавируа ли е?
- Да, кажете!
- През стената чух, как съседът два пъти се изкашля!
***
Нормално е някои хора да не обичат природата, при положение, че виждат какво е направила с тях.
***
Съседът ми е просто гений - продаде си апартамента и след 6 месеца се ожени за жената, която го купи.
***
За лудите има лудница. За болните - болница. Само за глупавите няма място, затова са навсякъде!
***
- Скъпи, какво си говорихте толкова със съседката?
- Нищо. За времето.
- Слушай синоптика, и ако още веднъж те видя с нея, ще те тресне гръм от ясно небе!
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Влиза един пингвин в бара и пита бармана:
- Извинете, да сте виждали баща ми?
Барманът:
- Не, а как изглежда той?