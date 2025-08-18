Защо Филип Кръстев не е национал?

Селекционерът на България Илиан Илиев обяви част от състава за световните квалификации с Испания и Грузия през септември. Опитният специалист се довери на общо 15 футболисти, играещи в чужбина, а тези от Първа лига ще станат ясни допълнително.

Впечатление прави отсъствието на Филип Кръстев от легионерите, а феновете побързаха да попитат в социалните мрежи защо не е част от отбора за тежките двубои на 4-и и 7-и септември.

Със сигурност офанзивният играч минава за една от основните фигури в състава на Илиан Илиев. Лошата новина е свързана с липсата на настоящ отбор, в който халфът да се подвизава. Юношата на Славия е собственост на белгийския втородивизионен Ломел, част от "Сити футбол груп". Все още не е ясно къде креативният играч ще играе през новата кампания. За него се говореше, че интерес проявяват Бешикташ, Жирона и клубове от Серия А. Не е провеждал и пълноценна подготовка.

Кръстев изпрати отличен сезон в Ередивизи, където бе част от Цволе, отново със статут на играещи под наем. През изминалата вече кампания той бе избран за №1 в своя тим, след като реализира 6 гола, спомогна и с 6 асистенции. През последните години Кръстев натрупа сериозен опит зад граница, след като игра в Троа, Камбуур и Лос Анджелис ФК. През 2022 година той спечели Купата на България с Левски. Има 24 мача и един гол за националния отбор на България.