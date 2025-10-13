Разговор Иванов – Димитров на 10 000 метра

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов проведе разговор със селекционера на България Александър Димитров на път за Испания. Двамата разговаряха в самолета на представителния ни отбор по време на полета за Валядолид, където ще се играе и световната квалификация във вторник вечер.

Иванов и Димитров са обсъдили важни въпроси от съблекалнята след тежката загуба от Турция с 1:6. Новият треньор има тежката задача да спре пропадането и разочароващите резултати, след като дотук тимът записа 3 поражения при голова разлика 1:12 и няма успех през 2025 година.

Във Валядолид Димитров има да решава сериозни проблеми в защита. Извън състава вече е десният бранител Иван Турицов, а титулярът Виктор Попов изигра слаб мач в събота и е много вероятно сега да седне на пейката. При това положение опциите пред селекционера са сведени до минимум, а една от малкото такива е извиканият на пожар Мартин Георгиев от Славия, чиято титулярна позиция е в сърцето на отбраната. Очакват се няколко промени в стартовия състав на България за визитата на европейския шампион, който преди месец спечели в София с 3:0.

