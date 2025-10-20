Приемат още 33 деца в яслите във Варна

Заявления се подават от 27 октомври до 2 ноември

Извънреден прием в 12 самостоятелни детски ясли във Варна обяви общината. Свободните места са 33. Електронната система за прием ще бъде отворена за редакции и регистрации на нови заявления от 27 октомври до 2 ноември включително, а класирането ще бъде обявено на 5 ноември. До 7 ноември родителите ще трябва да потвърдят записването на приетите.

От дирекция „Здравеопазване” припомниха, че водещ критерий е постоянният или настоящ адрес на детето. В системата данните са към 8 октомври. Ако адресът е променен след тази дата, родителят трябва да удостовери това в яслата по първо желание, като в случая няма критерий уседналост. При равен брой точки класирането става чрез функция за генериране на случайни числа. Мястото печели детето с по-високо число.