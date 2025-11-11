Зрител почина в залата, друг във фензоната на АТП финалите в Торино

Градът Торино беше разтърсен на втория ден от финалите на ATP, след като двама мъже на 70 и на 78 години починаха при отделни медицински, спешни случаи само с часове разлика.

Докато Тейлър Фриц и Лоренцо Музети се бореха за първата си победа в група “В“, където Карлос Алкарас победи Алекс де Минор в първия ден, 78-годишен мъж се колабира на трибуните. Спешните екипи реагираха незабавно, стабилизирайки го, преди да бъде откаран по спешност в болница "Молинет“ в критично състояние. Въпреки усилията им, той не дойде в съзнание.

Още една медицинска спешна ситуация завърши с трагедия наблизо до залата, в която се играят мачовете. По-рано днес 70-годишен мъж внезапно се е почувствал зле във фен-зоната на площад "Пиаца д'Арми“, близо до стадион "Иналпи Арена“. Спасители пристигнаха бързо и го транспортираха до болницата все още жив, но опитите за реанимацията му бяха неуспешни.

Двете трагедии дълбоко потресоха зрителите по трибуните в Торино, хвърляйки мрачно настроение върху турнира.

Във втората среща от дeня Яник Синер от Италия се справи с Феликс Оже-Алиасим от Канада със 7:5, 6:1.