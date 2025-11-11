Ислам Махчев отиде да лови риба преди мача на живота си (ВИДЕО)

Един от най-добрите бойци в историята на UFC - руснакът Ислам Махачев, хвана въдицата и се отдаде на любимото си самотно занимание - риболовът.

Това се случва броени дни преди един от най-важните мачове в живота му - срещата с австралиеца Джак Дела Мадалена на 16 ноември в Ню Йорк. Дагестанецът вече е в Щатите, а посещението му в магазин в Ню Джърси не остана незабелязано.

Спортистът бе уловен от охранителната камера на магазин за рибарски принадлежности, докато си пазарува такъми. Освен отличен спортист, Махачев е и добър в риболова - неведнъж е хващал огромни риби.

Руснакът е известен както с дузината си титли в бойните спортове, така и със скромния си начин на живот.

Живее затворено, не обича показността - като повечето мъже кавказци. Не споделя много за семейството си пред медиите, но се знае, че баща му се е занимавал със спорт и го е насърчавал от малък да прави същото. От най-ранна детска възраст тренира бойни изкуства и мечтае да стане шампион.

Само след няколко дни, на 16 ноември, Махачев (роден 1991 г.) ще се изправи срещу австралиеца Джак Дела Мадалена (роден 1996 г.) Опонентът му е роден в Австралия, но има италиански корени - дядо му е родом от остров Сардиния. Двамата ще се изправят един срещу друг в дългоочакваната битка на „Медисън Скуеър Гардън“, Ню Йорк, като главен двубой на UFC 322.

Мачът между двамата бойци е специален, защото Махачев е бивш шампион в лека категория, но премина в по-тежката дивизия, за да търси втори пояс. На свой ред Джак Дела Мадалена е настоящ шампион в полусредна категория, с впечатляваща серия от 18 победи. Ако Махачев обаче го победи, ще се нареди сред малцината бойци с титли в две категории.

Преди двубоя Мадалена се закани, че ще върне Махачев в по-ниската категория. Руснакът на този етап не е коментирал високопарното му изявление.

Официалната статистика на UFC сочи, че дагестанецът има 28 мача и 27 победи.