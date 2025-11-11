МОК гласи тесла за трансджендърите

Международният олимпийски комитет (МОК) се подготвя за въведе забрана за участие на „транссексуални жени“ в женски състезания. Според британските медии това ще е част от политиката на новия президент Кърсти Ковънтри, която обеща, че ще защити спортистките от конкуренцията на състезатели, непринадлежащи към женския пол. В момента решението е оставено на международните федерации в различните видове спорт, като почти всички от тях допускаха „трансджендъри“ до 2024 г. Това се промени след встъпването в длъжност на американския президент Доналд Тръмп, който още преди промените в МОК се обяви за защита на женския спорт.