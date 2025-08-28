Икономиките на ЕС са в будна кома

Разбира се, дигиталното евро пристига с бързи темпове

Икономиките на ЕС, еврозоната, Франция и Германия са в будна кома. Буквално едва доловим пулс!

Пълним се бързо с мигранти от бомбардираните от евроатлантическия елит африкански и близкоизточни страни. А тези мигранти били в основата на икономическите “резултати”, които вероятно са чудесни. Особено в Германия, където вече три години им се разминава икономическият растеж.

Велико, просто велико! Нямаме вода и елементарна инфраструктура, а инвестициите в критично важни сектори са нищожни и източени в чували или сакове.

Но за сметка на това се теглят стратосферни дългове за въоръжаване до зъби! Десетки милиарди за НАТО и “Превъоръжи Европа” - като семки и бонбонки са ни направо. За нищо ги нямаме…

Разбира се, дигиталното евро пристига с бързи темпове, за да няма мърдане при парите и харчлъка. Пълен контрол. А България като шампион по деиндустриализация в Европа дава хабер на украинците как да се оправят с войната! И са снимки, и са лозунги…

А всеки, който е срещу тази очевидна лудория, е обявен за “дезинформатор и агент на Путин”.

Демократично. И либерално! Ако нямаш здрава икономическа основа, няма как нито да си фактор, нито да оцелееш. Ако не си върнем суверенитета при вземането на стратегически за България решения, ще гледаме тази трагикомедия, докато не ни удари през лицето…

Политическият ни елит бързо трябва да излезе от хипнозата и в никакъв случай да не докосва субстанциите на самоназначилите недемократично императори в Брюксел! За друго сме ги избрали и нещо важно: ние сме истинските им началници!