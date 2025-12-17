Южна Америка прави десен политически завой, какъвто историята не помни

Хавиер Милей направи първата успешна стъпка. Победи, измъкна Аржентина от дълбока криза и луда инфлация. Направи изключително непопулярни реформи, но върна притока на чуждестранни инвестиции и съживи икономика. В края на октомври спечели убедително и парламентарните избори.

По същото време в Боливия се случи нещо невиждано: Десен кандидат за президент разгроми социалистическата върхушка, която държеше страната в ужасна бедност.

Преди броени дни десният кандидат победи и в Чили: „Чилийските избиратели категорично приеха обещанието му да се справи с нарастващата престъпност, да депортира стотици хиляди имигранти без легален статут и да съживи икономиката на една от най-стабилните и проспериращи държави в Латинска Америка.“

Разбира се, в мейнстрийм медиите всички те са „крайнодесни“...

Ред е на Мадуро да падне, за да могат венецуелските ми приятели най-сетне да се върнат и да заживеят нормално в родината си!

Аз само се чудя: Кога ще видим истинско дясно управление и в България?