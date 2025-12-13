ДВУОСТРО

Айде пак! Категорично съм против срещу създаването на списъци с журналисти и “търсенето на сметка” заради мнения. Правя го като човек, който пръв попадна в такива проскрипции и всеки ден някой го заплашва - заради журналистическа работа - ето ние днес имаме ново интервю с посланик Митрофанова в нашия Ютюб канал. Некои хора си мислят, че са взели властта и могат да раздават улично правосъдие. Наспорти това обаче, ще кажа на смешните гербаджии като Сачева, че когато излиза списък с “русофили-журналисти” те тогава не застанаха на принципна позиция, правят го сега, когато се посяга на глашатаите им. Сачева е двоен аршин, а Глишев явно иска да обеси всички и от двата списъка - бахтидимокрацията, брат.:((