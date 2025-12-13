Не ми се сърдете, ако нямам много вяра на този конкретен представител на Gen Z

Ирина Зикидис

Фейсбук ми изтри шеговития статус за младата дама Лекси Фльор, защото снимките били вулгарни. Така е, вулгарни бяха, но това е личен и многократен избор на младата революционерка, който тя спокойно развява из социалните си платформи.

А сега сериозно. Социалното инженерство вече се развива с пълна сила и в България. Това не е хипотеза, а процес, който съм наблюдавала от първо лице в Западна Европа последните 15 години. Моделът е ясен и повтаряем. В определен момент започват да се наливат колосални финансови ресурси за изграждане на публичния образ на конкретно лице – натрапчиво медийно присъствие, „спонтанна“ популярност, каузи и послания изцяло в духа на мейнстрийма. Всичко изглежда органично, но нищо не е случайно.

След като образът бъде легитимиран и приет от публиката, същото това лице започва системно да прокарва либералната идеологическа рамка – „европейски ценности“, „модерно мислене“, „прогресивни позиции“. Както написа Тишо Чергов "българската Gen Z либералка задължително ще е учила някъде в чужбина, за предпочитане в Европа, и ще се е върнала тук да "спаси българите от българщината им" и да ги научи на европейски ценности и цивилизованост. Като смела протестантска мисионерка, която отива в Западна Африка по поречието на реката Конго да просвещава местните диваци в християнската вяра." И разбира се - участие и финансиране от НПО, фондации, международни програми, награди с ясно идеологическо позициониране, които имат една единствен цел - да внушат, че това лице олицетворява прогреса и цивилизационния избор. После се влиза в политиката.

Аз имах сблъсък с младата дама и нейния кръг преди няколко години. Поводът беше нашумелият по онова време въпрос за пола като "свободно избираема конструкция".

В нюзфийда още ми излиза моя статус, заради който стана целия панаир:

"Пропагандата НЕ Е медицински факти. Пропагандата си е пропаганда – прокарване на определени внушения, подпъхнати сред малко полезна информация, преследващи определена ПОЛИТИЧЕСКА адженда.

Обективната реалност не се променя според личното самоусещане, колкото и да е голям напънът на прогресистките либерални среди да ни убедят, че субективната полова самоидентичност (gender) може да замени обективния биологичен пол (sex).

Науката е категорична, че говорим за два биологични пола (sex) – мъжки (46XY) и женски (46ХХ), както и за съществуващи редки изключения. Статистиката на Фаусто-Стърлинг (2000 г.) сочи, че около 1% от живородените деца показват някаква форма на полова двойственост, а при 0,1%-0,2% се налага специално медицинско внимание и евентуална хирургическа намеса с цел прикриване на вторичния пол. Според източници като Леонард Сакс (2002 г.), процентите са едва 0,018 от всички живородени.

Автентичните полови белези са определящи за пола, и оперативната липса на един или два (след пълна хистеректомия или кастрация по медицински причини) наистина не причислява един индивид рязко към друг пол. Дори след намесата на съвременната хирургия, когато човек придобие изкуствените полови белези на противоположния пол, практически е невъзможно спонтанното самозараждане на автентични полови белези. Тоест, биологичният пол на човека не се променя автоматично, и той не започва да отделя яйцеклетки и менструира, или да генерира сперматозоиди, според случая.

Това са медицинските факти и те съвсем спокойно могат да бъдат обяснени на децата, категорично подчертавайки, че половите белези, броят хромозоми и сексуалните предпочитания на всеки индивид са САМО и ЕДИНСТВЕНО характеристики, като цвета на косата, височината и кръвното налягане. Следователно, всякакво насилие или репресия срещу личността, базирани на неговите полови белези или сексуално предпочитание, е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. Да преследваш човек за това, че е гей или хромозомите му са различни от традиционните, е същото като да преследваш човек, за това, че е синеок, или е висок под метър и осемдесет..

As simple as that.

А сега моля да прочетете внимателно следните ми думи:

Мътната и кална прогресистка либерална идеология, се опитва да легитимира „свободния избор" на пол, не като изключение сред малък брой хора (между 0,018% и 0,2%), а като „изконно право" на всеки, който просто го пожелае, без да се посвени да таргетира неукрепналата детска психика.

РАЗБИРА СЕ, че ако едно дете се чувства неадекватно в биологичния си пол, то трябва да сподели и да получи психологическа подкрепа, а след определена възраст да може да предприеме действия. В случая говорим за ЧОВЕШКО ПРАВО.

РАЗБИРА СЕ, че развяването на идеята за смяната на пола, предствена като гащи на промоция, а не като рядко изключение сред малък процент хора, е пропаганда, обслужваща така добре известната ни либерална доктрина и трансджендъризма. Все пак не всички сме идиоти и някои от нас са чели Cauldwell, Harry Benjamin и John Oliven. В този случай говорим за ПРОПАГАНДА и НАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, чрез агресивни, неподплатени научно доктрини, които след години ще имат фатални последствия за тяхната психика и живот.

Наскоро една дама, вероятно медик, беше разпердушинила тезата, че субективната полова самоидентичност (gender) може и трябва да замени обективния биологичнен пол (sex), завършвайки с думите „You don’t get to be offended by science, sorry.” Аз ги повтарям. You don’t get to be offended by science, sorry."

Това беше статусът, заради който се хванахме за гушите.

Помня и съкрушителния аргумент на младата революционна надежда и нейните съмишленици, които отговориха на всички научни факти, изброени от мен, с "Ти си подчовек."

Та не ми се сърдете, ако нямам много вяра на този конкретен представител на Gen Z.