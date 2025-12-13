Тодор Пройчев

"Ето така умира свободата ... с гръмки ръкопляскания." Тази прочута филмова реплика е от първата серия на Междузвездни войни. Днес в България свободата да изразяваш мнението си и свободата да задаваш журналистически въпроси умират под гръмките ръкопляскания за "енергията на протеста", "мъдростта" на джензитата и ... със списъци за чистене на журналисти.

Колко ли бъркотии трябва да има в главите на неосъществилите се революционери, за да посегнат към болшевишко-нацистките методи за разправа с тези, които отказват да проникнат в обърканите им мозъци. И след като "Големият враг" бе победен и подаде оставка, "големите победители" се захванаха с разчистването на журналисти. Първият списък с колеги за "чистене", не само е готов, но е отворен за нови попълнения.

През целия си съзнателен живот съм работил като репортер, а през последните години и като такъв, който се опитва да дава коректна информация на другите репортери. Вероятно не винаги съм успявал и много колеги може да са били недоволни от отговорите и пълнотата на информацията, които съм предоставял. Но винаги съм уважавал труда на репортерите и журналистите като цяло. Защото добре го познавам - от най-ниското ниво на стажант до най-високото - това на главния редактор. Поради тази причина списъците с "неправилни журналисти", подготвени за "чистене", просто ме вадят от обувките. След тях обикновено следват яйцата, боята и ескалираща агресия срещу медиите. Или след присъдата на площада срещу политическата класа - от партийни лидери, през премиера и министрите, та до президента, сега наред са медиите и журналистите. И те са "боклуци", и те са излишни за болшевишко-нацисткия гняв на започналата революция, която някак си остана недовършена. Излишни са, защото Държавна сигурност и комунистическата номенклатура никога не са обичали свободата на словото.

Така че няма какво друго да очакваме от техните горди наследници - деца и внуци, които се подредиха в челните редици на новия "9 септември". Да, сега той не идва под дулата на съветските танкове, а с алгоритмите за влияние и хибридна пропаганда в Тик Ток, Инстаграм и останалите социални мрежи. Затова журналистите и традиционните медии са излишни за новите деветосептемврийци. "Тук не е Москва!", обяви протестът. Да, но "румънският модел" на Кремъл вече успешно работи у нас. А когато "тук стане Москва", може да не са останали медии и журналисти, които да го установят. Защото новите деветосептемврийци, които се кълнат в еврото и европейския път на България, пак ще бъдат изненадани. На тях цялата им работа е такава - все си остават изненадани.

Сега очаквам да се изненадат и от списъците с журналисти за "чистене". Но да им е честита победата - Тук започва да става Москва! Списъците са отворени ...